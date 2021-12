El próximo miércoles desde las 15 horas se sorteará la Copa Argentina 2022

Compartir

Desde las 15 horas, se conocerá cómo estará conformado el cuadro principal y cuáles serán los encuentros correspondientes a los 32avos de Final de la décima edición, que tiene como campeón defensor a Boca. La sede será el estadio de futsal del predio que la Asociación del Fútbol Argentino posee en Ezeiza.

Al igual que en las últimas dos temporadas, la sede del sorteo será el estadio de futsal del predio que la Asociación del Fútbol Argentino posee en Ezeiza.

La Fase Final estará conformada por los 26 equipos de la Liga Profesional, los mejores 15 de la Primera Nacional, los seis de la Primera B Metropolitana, los cuatro de la Primera C, los tres de la Primera D, y los 10 clasificados del Torneo Federal. En el siguiente listado, conocé los nombres de los clubes que estarán en el sorteo, divididos por categorías.

Los medios que quieran presenciar el sorteo, deberán acreditarse de la siguiente manera: enviar un mail a acreditaciones@torneos.com con el nombre de la persona que hará la cobertura, su cargo, el mail y el celular. Solamente habrá un cupo por medio y el cierre del período de acreditaciones será el martes 21 a las 18 horas.

Listado de participantes en la Copa Argentina AXION energy 2022

Primera División: 26 equipos confirmados (participantes de la actual Liga Profesional).

Aldosivi de Mar del Plata, Argentinos Juniors, Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Boca, Central Córdoba de Santiago del Estero, Colón de Santa Fe, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, Gimnasia La Plata, Godoy Cruz de Mendoza, Huracán, Independiente, Lanús, Newell’s Old Boys de Rosario, Patronato de Paraná, Platense, Racing, River, Rosario Central, San Lorenzo, Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba, Unión de Santa Fe y Vélez.

Primera Nacional: 15 equipos confirmados (siete mejores ubicados de cada zona y el mejor octavo al término de la competencia de 2021).

Agropecuario Argentino, Almirante Brown, Atlético Güemes, Barracas Central, Belgrano, Brown de Adrogué, Deportivo Morón, Ferro, Gimnasia de Jujuy, Gimnasia de Mendoza, Independiente Rivadavia, Quilmes, San Martín de Tucumán, Tigre y Tristán Suárez.

Primera B Metropolitana: 6 equipos confirmados (mejores ubicados al término de la competencia de 2021).

Acassuso, Colegiales, Flandria, Justo José de Urquiza, Los Andes y Sacachispas.

Primera C: 4 equipos confirmados (mejores ubicados al término de la competencia de 2021). Central Córdoba (R), Deportivo Laferrere, Dock Sud e Ituzaingó.

Primera D: 3 equipos confirmados (mejores ubicados al término de la competencia de 2021).

Defensores de Cambaceres, Liniers y Puerto Nuevo.

Torneo Federal: 10 equipos confirmados (cinco mejores ubicados en cada zona al finalizar la competencia de 2021).

Central Norte, Chaco For Ever, Cipolletti, Deportivo Madryn, Gimnasia y Tiro de Salta, Olimpo, Racing de Córdoba, Sol de Mayo, Sportivo Las Parejas y Sportivo Peñarol.

