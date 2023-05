«El que gana conduce y el que pierde acompaña», dijo Rodríguez Larreta sobre su interna con Patricia Bullrich

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta consideró hoy que quien «gana conduce y quien pierde acompaña» al referirse a la competencia de Juntos por el Cambio (JxC) de cara a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto, en las que también competirá la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Sin embargo, en declaraciones a radio Continental, se negó a brindar mayores precisiones en relación al eventual rol que podría cumplir Bullrich en la campaña electoral de cara a las generales del 22 de octubre, en el hipotético caso que sea derrotada en las primarias.

“Hoy Patricia es candidata a Presidenta, igual que (Gerardo) Morales, (Facundo) Manes, (Miguel Ángel) Pichetto o (Elisa) Carrió. Empezar a darles cargos para el futuro me parece que no corresponde. El que gana conduce y quien pierde acompaña», remarcó el jefe de Gobierno porteño.

En torno a la especulación sobre la conformación de la fórmula que encabezará en las primarias, el titular del Ejecutivo en CABA tampoco dejó definiciones, aunque aseguró que mantiene “una muy buena relación con el radicalismo, que es parte del Gobierno de la Ciudad»

«Además tengo una excelente relación con Gerardo Morales (gobernador de Jujuy) y con Gustavo Valdés (gobernador de Corrientes). Este fin de semana voy a estar con (el senador nacional por Mendoza Alfredo Cornejo y con (Rodolfo) Suárez (gobernador de Mendoza)», señaló Larreta sobre la visita que tiene programada a esa provincia.

Además, el precandidato presidencial se describió a sí mismo como «un defensor a ultranza de la unidad de JxC y de la alianza con la UCR, el ARI y de todos los demás partidos” que forman la coalición opositora, expresó.

En otro orden, Larreta repudió el comentario realizado por el periodista Gabriel Levinas en relación a la tartamudez del ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro.

“En ese comentario no estoy de acuerdo para nada. Es lo mismo que a mi digan algo porque me tiembla la mano”, afirmó Larreta en relación al temblor esencial, una condición que lo afecta desde su infancia.

En otro orden, dijo que el Presidente que asuma el 10 de diciembre tendrá que “construir una nueva mayoría que apoye un cambio profundo y duradero”.

En este sentido se quejó de que “en la Argentina cada nuevo presidente es como un fundador, y lo que tenemos que hacer es construir sobre lo anterior, que sea un cambio profundo pero con un consenso fuerte”.

“Yo no tengo ninguna afinidad con el kirchnerismo, pero tampoco creo en la violencia, en la agresión, tenemos que terminar esto de que el que no piensa como yo es el enemigo”, remarcó.

Asimismo, argumentó que si gana las elecciones será “el primer presidente economista”, y recordó que completó su carrera de grado en la Universidad de Buenos Aires y realizó un posgrado en Harvard, en Estados Unidos.

Al ser consultado por algunos temas de la Ciudad, remarcó que “hoy en la Ciudad no hay crimen organizado alrededor del narcotráfico”.

Sobre este tema reconoció que “tenemos producto de la situación social el arrebato, el robo de celular, en narcomenudeo, robos no violentos asociados a gente que tiene hambre”.

“Lo que sí bajó en la Ciudad de Buenos Aires son los delitos violentos, el año pasado tuvimos el nivel más bajo de la historia, el más bajo de Latinoamérica”, completó.

Sobre los piquetes en la Ciudad de Buenos Aires, volvió a asociarlos con “un modelo de planes sociales que vamos a cambiar el 10 de diciembre” y reiteró: “Hoy los planes sociales los otorgan organizaciones que usan ese poder para extorsionar a la gente para ir a las marchas”.

Por último, en relación al conflicto en el subte y los paros rotativos que llevan adelante los Metrodelegados indicó que “la cuestión de su salud está totalmente chequeado que no corre riesgo”.

“Ellos (los trabajadores) están planteando trabajar menos horas. Hoy cumplen 35 horas por semana y están planteando trabajar menos. Para nosotros, eso no corresponde. Si les sacamos los períodos de descanso, cumplirían una jornada de cuatro horas y media por día”, puntualizó.

