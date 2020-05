“El regreso deportivo será por etapas y la primera estará destinada a los atletas olímpicos”

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Así lo confirmó Daniel Díaz, el subsecretario de Deportes de la Nación y advirtió que aún no hay fechas establecidas porque el panorama por el coronavirus “es incierto”. “Proyectamos un deporte, acciones, trabajos para el desarrollo, la iniciación y el alto rendimiento; pero ahora tenemos un horizonte poco visible, una programación sin objetivos claros”, expresó.

Daniel Díaz manifestó que el regreso deportivo se realizará por etapas y que la primera estará destinada a los deportistas olímpicos con posibilidades de clasificación.

El subsecretario de Deportes de La Nación habló del futuro del deporte a nivel país y “el plan por etapas”. Destacó que aún no hay fechas para el retorno pero hay un plan por etapas, similar a lo que le confirmó Inés Arrondo en una entrevista.

El funcionario aclaró que la siguiente etapa será para el “deporte de alto rendimiento” y luego agregó: “Los siguientes serán los atletas más jóvenes, que son un colectivo de riesgo porque tenerlos tanto tiempo parados les trae un efecto psicológico y de por sí es el grupo que suele abandonar la práctica antes de tiempo”.

Sin embargo, fue cuidadoso y explicó sobre los plazos y los métodos: “Proyectamos un deporte, acciones, trabajos para el desarrollo, la iniciación y el alto rendimiento; pero ahora tenemos un horizonte poco visible, una programación sin objetivos claros”.

Concluyó diciendo: “Vivimos comunicándonos por un mundo digital y el deporte prácticamente está parado en todo el país. Nos estamos resignificando para aportar desde las distintas estructuras del deporte nacional para estar preparados para una futura vuelta al deporte, que hoy no tiene fecha”.