«El rencor nos sirve»: el enigmático tuit de Abel Pintos que preocupó a sus seguidores

El reconocido cantante utilizó sus redes sociales para filosofar con un pensamiento que trajo repercusión entre sus seguidores.

Abel Pintos es uno de los artistas más importantes en la escena musical argentina. Con 26 años de carrera, 13 álbumes, 11 de estudio y 2 registros en concierto en su haber, deslumbra a sus fanáticos con las prosas en sus temas y la constante interacción con ellos, lo cual genera un ambiente reconfortarle para quienes asisten a sus shows. En las últimas horas, utilizó su cuenta de Twitter, donde tiene 1.700.000 seguidores, y publicó un pensamiento que generó revuelo entre quienes lo leyeron.

“Hace unos días que vengo haciéndome muchas preguntas. Cuando las respuestas no son agradables, valoro el hecho de que todas sirven para depurar, reflexionar, analizar y decidir cómo y de qué modo trabajar en ello. El rencor nos sirve. Ocuparse por sanar es mucho mejor”, deslizó en un texto que tuvo 2255 me gusta y 222 retuits.

Rápidamente, muchos de sus seguidores le respondieron que en realidad, en lugar de escribir “nos” quiso poner “no” sirve el rencor, algo que reconoció que fue así, que se equivocó al tipear.

Con cierto tono nostálgico, y la vez filosófico, Pintos recibió una catarata de respuestas en manera de apoyo por el momento que atraviesa, a días de comenzar una maratón de 30 funciones que se llamará “Abel en Concierto Buenos Aires”, que tendrá lugar en el Teatro Ópera.

“Claramente que es así. Sanar siempre es el camino. No sirve el rencor, ni el enojo ni pensar por qué pasan las cosas. Siempre, pero siempre, todo lo que pasa es para mejor. Aunque duela al principio o en el camino el resultado es lo que vale”, le expresó una usuaria de nombre.

Otras personas más también le dejaron su mensaje y hablaron de sus experiencias para que Pintos sienta una contención del otro lado de la pantalla.

Los 30 conciertos

de Abel Pintos

El miércoles 18 de mayo será el puntapié inicial para la serie de conciertos que el artista brindará en la Ciudad de Buenos Aires. Con un aforo al tope de su capacidad, el autor de “Sin principio ni final” estará a cargo de un show completamente nuevo en el que repasará todas las canciones que lo llevaron al estrellato. Se estima que cada función dure, aproximadamente, dos horas.

De esta manera, regresará nuevamente a la mítica avenida Corrientes, donde en 2015 tuvo su propio récord de 21 funciones, y así dará comienzo a una nueva gira recorriendo todo el país, con una multitudinaria cantidad de personas que siguen sus pasos.

“A este ritmo, estamos a unos días de que agoten las entradas de las 30 noches en el Opera, antes de dar la primera función. Yo ya no sé ni qué hacer para explicar esta locura. Voy a tener que estudiar ‘gracias’ en 30 idiomas/dialectos para ustedes. Posta, gracias. Los amo”, destacó en sus redes, ante la constante demanda de entradas para sus próximos conciertos.

“¡En 30 idiomas/dialectos, te lo digo! Te lo mereces! Sos un grande! ¡Es la devolución de lo que das! Soy cantante amateur, y es un orgullo decir, que ‘La Llave’, siempre es la canción que más me piden que cante. Gracias por dar todo, en cada Show”, le expresó un fanático, felicitándolo por sus tantas funciones.

