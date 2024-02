El rey Carlos III tiene cáncer

El Palacio de Buckingham informó este lunes que al rey Carlos III se le diagnosticó un tipo de cáncer que no fue revelado. De acuerdo a lo indicado por la corona británica en un comunicado, el monarca empezó este lunes “tratamientos regulares”.

“Su majestad ha comenzado hoy un programa de tratamientos regulares, tiempo durante el cual los médicos le han aconsejado que posponga sus tareas de cara al público”, señala el comunicado publicado por la Corona. Y agrega: “Durante este período, Su Majestad continuará realizando los asuntos estatales y los trámites oficiales como de costumbre”.

No obstante, el Palacio no dio detalles sobre el estadío del cáncer ni su pronóstico.

El pasado viernes 26 de enero, el Palacio de Buckingham informó que el rey Carlos había sido ingresado en un hospital londinense para ser operado de su hipertrofia “benigna” de próstata. Sin embargo, la BBC informa que no se trata de un cáncer de próstata, sino que fue descubierto durante su reciente tratamiento para el agrandamiento de la próstata.

“Durante la reciente intervención hospitalaria del Rey por un agrandamiento benigno de la próstata, se observó otro motivo de preocupación. Las pruebas diagnósticas posteriores han identificado una forma de cáncer (…) El rey agradece a su equipo médico por su rápida intervención, que fue posible gracias a su reciente procedimiento hospitalario. Sigue siendo totalmente positivo acerca del trato recibido y espera volver a desempeñar plenamente sus funciones públicas lo antes posible”, apunta el Palacio en el comunicado.