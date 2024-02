Avizoran una meseta en los contagios de COVID-19 en toda la provincia

La directora de Epidemiología de la provincia, Claudia Rodríguez, se refirió a la situación epidemiológica respecto del dengue y el COVID-19, en Formosa. Anticipó que se nota una meseta en los contagios de coronavirus, aunque insistió en la necesidad de vacunarse para prevenir esta infección.

La doctora en Bioquímica se refirió en principio al dengue, enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti y al parte emitido este sábado sobre la actualidad de esta enfermedad.

Última semana

En la última semana, se registraron 1026 nuevos casos siendo 519 de ellos de Formosa Capital. “Se observó un descenso importante respecto de la semana anterior, 200 casos menos. Si nosotros seguimos eliminando criaderos, para lo cual la gente tiene que permitir el ingreso a su casa de las brigadas para que hagan ese trabajo preventivo, los números van a seguir bajando porque lo que estamos eliminando, es el mosquito”, consignó.

Sobre la población de mosquitos notó una “baja” también respecto de las últimas tres o cuatro semanas. Explicó que el trabajo de las brigadas, sumado a la no presencia de la lluvia, son dos factores determinantes para este descenso y pidió enfatizar este trabajo, para prepararse para los meses de abril y de mayo, cuando suelen registrarse más casos.

Consultada sobre los barrios de la ciudad de Formosa más afectados por el dengue, explicó que son El Porvenir, Nueva Pompeya y Sagrado Corazón, donde el Ministerio de Desarrollo Humano realizó un intenso “rastrillaje”, es decir el trabajo simultáneo de las brigadas sanitarias, cuyos resultados se verán esta semana.

La funcionaria también fue consultada sobre los horarios de mayor actividad del mosquito transmisor, explicando que sería de 6 a 8 y de 18 a 20 horas, aunque aclaró que “estos son sus horarios de preferencia, pero puede hacerlo el resto del día”.

COVID-19

En cuanto al COVID-19 se han realizado 5116 tests de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 634 de ellos resultados positivos de coronavirus, correspondiendo 510 de ellos a Formosa Capital.

Se trata de 33 casos más que la semana anterior, aunque no es un número “inquietante”, explicó, ya que se trata de un virus de gran transmisibilidad que se espera que duplique o triplique la cantidad de casos positivos.

“No es un aumento inquietante, me habla más bien de una estabilización. Veremos cómo progresa esta semana, aunque no creo que se dispare mucho más. Creo que estamos en una meseta, con algunas lomaditas, con tendencia a la baja”, adelantó la funcionaria.

Vacunación

Rodríguez insistió en la necesidad de la vacunación para la población para prevenir esta infección, señalando que deben aplicarse una dosis –más allá de la cantidad de dosis aplicadas- los mayores de 50 años o bien los menores de esas edad, con enfermedades de base, embarazadas, personal estratégico y de salud.

Medidas preventivas

para evitar contagios

Enfatizó que además deben mantenerse las medidas preventivas, de lavado de manos, ventilación de ambientes, mantener la distancia, no compartir mate ni tereré, como también el método de barrera, el barbijo.

Dijo que para ello hay vacunas disponibles en todos los vacunatorios de la provincia, centros de salud, hospitales, como también en la vía pública: Plaza San Martín, Peatonal, Paraíso de los Niños y el Parque Acuático.