El romántico posteo que Florencia Bertotti le dedicó a su marido, Federico Amador

Hace casi una década y media que Florencia Bertotti y Federico Amador se enamoraron mientras trabajaban juntos en una novela. Luego consolidaron su relación y terminaron formando una familia ensamblada, con el hijo de ella y los dos de él. Hoy, conforman una de las parejas del ambiente que más perdura. Y pese al correr del tiempo, no dejan de expresarse todo el amor que se sienten.

En esta oportunidad fue la exprotagonista de Floricienta quien utilizó sus redes sociales para decirle a su marido lo mucho que lo ama y lo agradecida que está por su compañía. A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, Bertotti posteó varias imágenes y, al pie, le dejó un romántico mensaje a Federico. “Amor itinerante. Gracias Pepito lindo por estar, te amo”, comentó. La publicación cosechó más de 55 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus fanáticos, familiares y amigos, que les regalaron decenas de elogios

En las imágenes que subió la actriz se los puede ver compartiendo diferentes momentos. Por ejemplo, la primera es una imagen de Florencia y Federico detrás de un escenario, antes de que ella saliera a escena. En otra, están riéndose en el auto; también trabajando juntos para los shows de la actriz, y abrazados. Cabe destacar que la intérprete no subió esta publicación por ninguna fecha especial; simplemente, quiso agradecerle por el día a día.

Vacaciones en Turquía

Dos meses atrás Florencia y Federico disfrutaron de un merecido descanso. Fue a finales de julio cuando decidieron embarcar hacia un destino paradisíaco como Turquía y convirtieron sus redes sociales en una bitácora de viaje con un registro de los distintos lugares que visitaron.

Fue así como invitaron a sus fanáticos a que vivieran con ellos un periplo alucinante, a través de fotos y videos. “Hola Estambul. Qué espectacular todo. Hoy visitamos el bazar de las especias, algunas mezquitas, la torre de gálata, la zona moderna y un barrio imperdible que se llama Fener en Balat. ¡A la noche nadamos en una antigua cisterna! Caminamos mucho y probamos comidas riquísimas. ¡Todo es un buen plan! Esto recién empieza y este equipete es lo más”, sostuvo la actriz, entusiasmada por todo lo que les esperaba los días siguientes.

La referencia grupal de Bertotti es al contingente que integran Romeo, el hijo que tuvo con Guido Kaczka, y a Vito y Ciro, los dos chicos que Amador tuvo en su relación con la bailarina María José Becherucci. De este modo, todos juntos, recorrieron la geografía turca desde los últimos días de julio hasta principios de agosto. La pareja se mostró cautivada por los paisajes y las costumbres de Estambul. “Son cinco los llamados a rezar, de día y de noche. Y se escuchan así de increíble en toda la ciudad. Acá a última hora la calle está casi vacía. Se ve el palacio Topkapi, la mezquita Azul y Santa Sofía”, describió Bertotti, dejando un video en su feed donde se puede apreciar la melodía que menciona la actriz en la descripción del posteo.

En otra de las jornadas, Florencia, Federico y los tres chijos eligieron para el día siguiente a tanta caminata un descanso en las Termas y Salinas de Pamukkale. “Hicimos Hierapolis y caminatas alucinantes con 40 grados de calor que no olvidaremos jamás jajaj”, reconoció por el cansancio que tenían más allá de estar disfrutando a full. Además estuvieron unos días en Palmiye, un balneario para meterse al mar y tomar sol sin tener otras preocupaciones: “La playa de este lugar es muy espectacular”, contó, feliz.