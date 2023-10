Mauro Szeta reveló que no duerme con su esposa y explicó el motivo

En Cortá por Lozano, el programa conducido por Verónica Lozano por Telefe, los temas de conversación llevaron a los miembros del panel a compartir detalles íntimos de sus vidas. Durante la charla, Mauro Szeta hizo una revelación que sorprendió a todos sus colegas: no comparte la cama con su esposa. Y explicó por qué tomó esa decisión.

El tema de discusión giraba en torno a los hábitos y rituales de sueño de cada participante. Fue en ese contexto que el periodista dio detalles de la convivencia con Clarissa Antonini y compartió una revelación que dejó a todos boquiabiertos. “Hace mucho tiempo que no dormimos juntos con Clarissa. Yo decidí, ella no está muy copada con la idea. Pero duermo solo y me fui a una cama chica que no supera el metro veinte”, compartió Szeta respecto a cómo buscó una solución para mejorar su descanso nocturno.