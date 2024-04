El secreto de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones para mantener unida a su familia

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones encontraron una estrategia ingeniosa para mantener cerca a sus hijos adultos, Dylan, de 23 años, y Carys, de 20 años. La pareja de actores, conocidos no solo por sus destacadas carreras sino también por su larga unión matrimonial, utiliza las vacaciones lujosas como un cebo para disfrutar de la compañía de sus hijos.

“Catherine y yo estamos bendecidos con el hecho de que nuestros hijos Dylan y Carys todavía les gusta viajar con nosotros”, compartió el actor en una reciente entrevista en el programa de televisión Today.

La familia recientemente completó un viaje de cinco semanas por India durante la Navidad y ya están planificando sus próximas aventuras. “Es solo un placer”, comentó Douglas, resaltando la importancia de que estos momentos en familia no son forzados. El hecho de que sus hijos deseen pasar tiempo con ellos es, para ambos, una verdadera alegría.

“Especialmente cuando no los estás forzando. Dije: ‘Catherine, mira, en realidad quieren salir con nosotros’. Le dije: ‘Sabes, está bien’”, detalló Michael y agregó sobre su estrategia para que se unan a sus viajes alrededor del mundo: “Tenemos buenos viajes. Les seducimos con buenos sitios a los que ir”.

Esta conexión familiar se fortaleció incluso más gracias a las anécdotas que ambos hijos comparten sobre sus famosos padres, como los “malos chistes” de su padre, según Dylan, o la comparación de Carys con el personaje de Morticia Addams que hace su madre.

El matrimonio de Michael

Douglas y Catherine

Zeta-Jones

La historia de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones es notable no solo por su vida familiar, sino también por sus carreras excepcionales en la industria del entretenimiento. Se conocieron en el Festival de Cine de Deauville en 1998 y apenas dos años después, consolidaron su unión en una boda celebrada en el Plaza Hotel de Nueva York.

Además de compartir dos hijos en común, Michael tiene un hijo, Cameron, de 45 años, fruto de su matrimonio anterior con Diandra Luker.

La pareja no solo se enfoca en el aspecto lúdico de la vida, sino que también se asegura de inculcar valores de trabajo y perseverancia en sus hijos. “Si quieren hacerlo, saben las dificultades y los porcentajes de quién lo logra y quién no”, dijo Zeta-Jones en una entrevista de 2017 en Jimmy Kimmel Live, refiriéndose a la posibilidad de que Dylan y Carys sigan sus pasos en la industria del entretenimiento.

Los Douglas-Zeta-Jones encarnan una historia moderna de éxito, amor familiar, y la búsqueda constante de equilibrio entre la vida personal y profesional, todo mientras navegan los desafíos de criar a hijos en el ojo público, manteniéndose fieles a sí mismos y a su herencia compartida.

La insólita relación

sanguínea con Scarlett

Johansson

Michael Douglas, de 79 años, y Scarlett Johansson, de 39, conocidos por sus destacadas contribuciones al Universo Cinematográfico de Marvel, han descubierto recientemente que están relacionados a través de sus líneas maternas que remontan a comunidades judías en Europa del Este. Este inesperado vínculo fue revelado en la décima temporada del programa “Finding Your Roots”, emitido el 2 de abril, que se dedica a explorar las sorpresas genealógicas de figuras públicas.

Ambos actores ahora comparten esta conexión personal fuera de las pantallas. Johansson, reconocida por interpretar a Black Widow desde Iron Man 2, y Douglas, quien asumió el papel de Hank Pym en Ant-Man desde 2015, no habían compartido escenas pero su parentesco sorprende al entrelazar aún más sus historias dentro y fuera del cine.