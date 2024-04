A Evangelina Anderson le preguntaron si elegiría vivir en Argentina y sorprendió con su respuesta

Evangelina Anderson cambió radicalmente su vida cuando dejó Alemania y se vino a Argentina para acompañar a su marido, Martín Demichelis, en su trabajo: dirigir al plantel de River Plate. Si bien la modelo se encuentra instalada junto a sus hijos en Buenos Aires, lo cierto es que no parece estar tan a gusto como en el Viejo Continente o, al menos, eso se desprende de una respuesta que la modelo dio a uno de sus seguidores.

“¿Piensan quedarse acá definitivamente?”, le consultaron en la cajita de preguntas de Instagram. Sin dar muchas vueltas, ella contestó: “No, mi casa (donde tengo todo) está en Marbella. Y, como todos saben, la vida de un entrenador de fútbol consta en vivir a donde nos lleve su profesión”.

Con estas palabras, Anderson dejó en claro el gran apoyo que le da al padre de sus hijos, a quien llamaron para ocupar el lugar de Marcelo Gallardo, luego de quince años viviendo en Europa. Ante la decisión del exfutbolista, su mujer se convirtió en uno de sus pilares y no deja de demostrarlo en las redes sociales, en especial con su fanatismo por el equipo de Núñez.

El intercambio con sus seguidores siguió. “¿Arriba o abajo?”, le consultó otro, entre el sinfín de preguntas que recibió en su cuenta personal. Astuta, la rubia no dudó en esquivar la íntima pregunta para llevarla a su cariño por River Plate y adjuntó una captura de la clasificación hasta el momento. “¿En la tabla?”, escribió divertida, junto a un emoji.

Evangelina Anderson habló

de su problema de pareja

con Martín Demichelis

La vida al lado de un director técnico no es sencilla y la pareja se enfrenta constantemente a ciertas dificultades, que la modelo expone muchas veces en el ciberespacio. “Vive trabajando”, señaló al verse imposibilitada de concretar ciertos planes, entre ellos, ir a Justiniano Posse, una localidad del sudeste cordobés de donde es oriundo el jugador.

Por otro lado, a fines del año pasado, el entrenador de River Plate explicó a Infobae que su trabajo le traía varios inconvenientes en su relación de pareja, ya que a su esposa no le gusta que pase tanto tiempo lejos de su familia. “Es un gran debate”, aseguró el exdirector técnico del Bayer Munich.

Y siguió: “Ella me ofrece a diario que veamos algo los dos: si empiezo el capítulo de una serie es hasta el final y, en ese tiempo, hubiese preferido mirar dos, tres o cuatro partidos”, completó.

Pese a todo, el matrimonio logró superar numerosos conflictos y llevan juntos más de dos décadas. Con tres hijos en común, Bastián, Lola y Emma, la feliz pareja se mantiene unida pese a cualquier adversidad.

La modelo se diferenció de

su marido y dio detalles

de su alimentación

Si bien convive en un entorno deportivo, debido a la profesión de su marido, Evangelina lleva adelante su propio régimen de alimentación vegetariana y nunca comió un asado. Esto sorprendió a sus seguidores, quienes no pudieron evitar consultar sobre ello.

“Nunca comí carne en mi vida. Ni carnes rojas, ni pollo, ni pescado. Viviendo en el extranjero me preguntaban: ‘¿Nunca un asado siendo argentina?’. Jamás probé el asado. Mi mamá me cuenta que desde bebé lo rechazaba”, aseguró, a corazón abierto.

Luego dio detalles de cómo pone en práctica el tema del menú en la mesa familiar. “Es mi decisión personal y no quiero convencer a nadie. Siempre respeto la decisión de cada uno. En mi opinión, mientras los chicos sean criados con amor y con hábitos saludables, la decisión es exclusiva de los padres que siempre intentamos hacer lo mejor para ellos”, cerró.