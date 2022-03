El Senado avanzó en la firma del dictamen sobre reforma del Consejo de la Magistratura

Compartir

Un plenario de comisiones del Senado avanzó este miércoles en la firma del dictamen del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propone una reforma al Consejo de la Magistratura y sería tratado en el recinto la semana próxima para luego ser girado a la Cámara de Diputados.

En el cierre de un debate de dos días en comisión, los senadores del oficialismo firmaron un dictamen de mayoría de apoyo a la propuesta del Gobierno, mientras que Juntos por el Cambio presentó un dictamen por separado y el senador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilnek, un tercer proyecto.

La posibilidad de que el Consejo de la Magistratura sea conducido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia fue el eje de las discrepancias entre oficialistas y opositores en los dos días de debate que se desarrollaron entre martes y miércoles en un plenario de comisiones del Senado.

El titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek, explicó que «cada bloque emitirá su dictamen» para el debate final en el recinto y pasó a la firma el proyecto del Poder Ejecutivo.

El presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli, confirmó el apoyo de su espacio a la propuesta de la administración de Alberto Fernández.

El representante del bloque de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilnek, que habitualmente acompaña los proyectos del Gobierno, adelantó que esta vez firmaría una iniciativa de su autoría.

«Hemos discutido bastante sobre un solo tema que es la participación de la Corte y esto amerita otra discusión que es el federalismo en serio», sostuvo al argumentar su firma por separada.

El interbloque de Juntos por el Cambio que conduce Alfredo Cornejo y que en el plenario estuvo representado por Luis Naidenoff y Guadalupe Tagliaferri, informó que firmaría un dictamen por separado para llevar al recinto.

Exposición de los especialistas

El Senado retomó este miércoles el debate sobre el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, en un plenario de comisiones en el que abogados constitucionalistas y representantes de distintos estamentos se expresaron en general a favor de la modificación del organismo.

El primero de los expositores fue Darío Kuzinski, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de José C. Paz, quien declaró que «se trata de un proyecto que debería promulgarse antes del 16 de abril para poder garantizar el funcionamiento de un organismo tan importante».

Kusinky destacó que el proyecto del Gobierno mejora la representación de los distintos estamentos y genera un equilibrio y ponderó el hecho de que se prevea que sea «el propio Consejo el que elija a sus autoridades». Alfredo Vitolo, presidente de Foro de Estudios Sobre la Administración de Justicia (Fores), consideró que «no se deben ver fantasmas» en el dictado del fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la conformación actual del Consejo y señaló que se trata de «facultades que tiene».

«El Consejo no tiene asignado el gobierno del Poder Judicial, el Poder judicial sigue en poder del Consejo, tiene el poder de organizar, esto es central para entender el funcionamiento», explicó.

El especialista subrayó la importancia del proyecto para que «esta ley no sea considerada de un partido o de otro» y opinó que la presidencia del Consejo «debe estar en poder de la Corte porque es la única forma de articular el poder de los dos organismos».

El constitucionalista Daniel Sabsay consideró, por su parte, que la Corte Suprema de Justicia «no extorsionó ni hizo golpe de Estado», en respuesta a dichos de ayer del ministro de Justicia Martín Soria en el mismo plenario, y afirmó que lo que hizo la Corte fue «volver las cosas a su sano juicio, tarde pero lo hizo».

