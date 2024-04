El sentido recuerdo de Juan Alberto Mateyko a Cacho Fontana, en el día que cumpliría 92 años

Cacho Fontana, figura icónica en el ámbito de la radiodifusión argentina, es recordado cariñosamente por sus contribuciones al entretenimiento y a la cultura del país, no solo por quienes compartieron momentos con él, sino también por quienes se sentían acompañados día a día con su voz y con su presencia.

Su legado perdura a través de las décadas de carrera en las que se desempeñó como locutor y presentador de televisión, al dejar una marca indeleble en el corazón de quienes lo admiraron y lo siguen recordando tras su partida el 5 de julio de 2022. Y en un nuevo aniversario de su nacimiento, quien no quiso perder la oportunidad de recordarlo fue Juan Alberto Mateyko, quien compartió un sentido mensaje y una imagen en su cuenta de Instagram.

Acompañado de una instantánea en que se los puede ver a ambos sonriendo y mirando a la lente de la cámara, el conductor acompañó con un texto: “Faltan pocas horas y estará cumpliendo años mi gran maestro Cacho Fontana. ¡Feliz cumpleaños! Nunca te olvidaré”. Un recuerdo que funcionó como disparador para que los seguidores del hacedor de La Movida del Verano, entre otros éxitos, recuerden al gran presentador argentino.

“¡Fotón! ¡Dos grandes profesionales! Pero sobre todo, en lo personal, dos caballeros siempre muy generosos conmigo”. destacó el locutor y presentador Gustavo Lutteral, en tanto que otro de sus seguidores rememoró: “Fuiste un excelente alumno del gran Cacho…. recuerdo cuando presentabas a una persona, era un deleite escucharte, Mateyko. Cómo cambio todo, Muñeco”.

Es que como el propio Mateyko recordó en una charla en Radio Nacional, Fontana fue el artífice del giro en su vida hacia las comunicaciones, hipnotizado por esa voz y esa forma de plantarse ante el público: “Yo estaba en la Universidad de El Salvador haciendo Introducción al Derecho hasta que vi la imagen, escuché la imagen, escuché quién hablaba detrás de esa imagen, lo seguía a todos lados. Era un hombre que encandilaba, que seducía, que se veía que tenía un equipo de producción maravilloso y fue Cacho Fontana”.

También en comunicación con Radio Perfil, destacó en charla con Jorge Fontevecchia cómo continuó tras abandonar Derecho: “Tenía que hacer el examen que era en Radio Nacional. Entre muchos postulantes, fui señalado para quedarme. Siempre teníamos como reflejo a Cacho Fontana, al punto que tengo una anécdota muy chiquita, pero muy grande. Estábamos en el cine Ópera para ver una película y bajó Cacho de una oficina y recuerdo que pasó y yo sólo atiné a decirle ‘Hola, Cacho’ y él paró, se dio vuelta, me saludó y se fue. Solamente eso, pero me quedó grabado para siempre. Era verlo, seguirlo escucharlo”.

“Palito Ortega me contaba que cada vez que Cacho decía ‘Primicia del Fontana show’, y presentaba un nuevo tema de Palito, a la tarde ese disco se vendía fortunas porque lo decía Cacho Fontana. La gente no toma dimensión del período que representó Cacho, porque él empieza en Radio El Mundo con una hora, de 11 a 12, creo, y viendo lo bien que le fue, Radio Rivadavia lo llama para hacer de 7 a 12, un programa ágil en el que transmitía desde cualquier parte del mundo”, destacaría Mateyko sobre esos inicios de quien fue su formador y de quien destacó que fue “el mayor ser en la historia de la radiofonía”.

Radicado en Córdoba desde hace años, el Muñeco comanda todas las noches desde las 22 hasta la medianoche la movida de la noche, en Mitre Córdoba, con un amplio reconocimiento del público.