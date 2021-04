“El sistema sanitario puede colapsar en un mes si se mantienen los contagios”

Compartir

Julián Bibolini, médico infectólogo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, “Dr. Enrique Servian”, instó a la comunidad a mantener y cumplir con los protocolos sanitarios en el contexto de pandemia para evitar nuevos contagios y la propagación del virus. De lo contrario, será “difícil mantener este ritmo sin llegar a un colapso, que podría llegar a ocurrir en unos 20 o 30 días, si es que no mantenemos las medidas sanitarias”.

A la vez, el especialista remarcó a la población que “los recursos son finitos” y de mantenerse el crecimiento exponencial de casos de coronavirus se tendrá que “sugerir alguna intervención más restrictiva, si vemos que no hay respuesta”.

Otro agravante al que se enfrenta el sistema sanitario es el contagio de menores de 60 años de edad, Julián Bibolini reiteró que esta franja etaria es la que más elevó la curva de contagios, pero también es la que más hizo crecer la ocupación de camas de terapia intensiva. En promedio, los jóvenes y adultos jóvenes pasan más días de internación que los adultos mayores, lo que contribuye al enlentecimiento de la rotación, lo cual representa para el sistema sanitario una amenaza adicional al aumento de casos.

“Hay un aumento sostenido de jóvenes en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI). La cantidad de pacientes jóvenes es muy alta, hace un mes atrás el 78% de las terapias intensivas eran ocupadas por personas mayores de 60 años de edad y hoy, sólo el 20% representa a esa población”, explicó el especialista.

Añadió que “el 94% de los diagnósticos positivos se está dando en menores de 60 años. Ese grupo de personas está presionando cada vez más al sistema de salud, es difícil mantener este ritmo sin que se llegue a un colapso, que podría llegar a ocurrir en unos 20 o 30 días, si es que no mantenemos las medidas sanitarias”.

Aclaró que de igual manera, de mantenerse la cantidad de casos activos, el sistema público de salud podría llegar a saturarse: “Aumentan la cantidad de contagios y en este sentido, entre el 3 y el 5% de esos pacientes diagnosticados requieren de terapia intensiva. Si sacamos un cálculo, mientras siga apareciendo este número de casos no va haber posibilidad para la atención de todos los pacientes en las mejores condiciones como se está atendiendo ahora”.

Por último, Bibolini refirió que de las 108 camas UTI para pacientes COVID, distribuidas en diferentes nosocomios de la provincia, 80 están ocupadas.

