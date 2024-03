El SMN prevé una semana de extremo calor en la provincia de Formosa

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para Formosa una semana de intenso calor. Las máximas superarán los 40 grados y piden a la población extremar las medidas para evitar complicaciones en la salud.

Según lo indicado por la entidad las máximas podrían superar los 40 grados en la provincia.

Según el reporte estas temperaturas comenzaron a registrarse ayer, domingo y se extenderá al menos hasta el día viernes.

De igual manera, explican que aunque se den algunas lluvias o tormentas, la situación del clima no se verá beneficiada por lo que no hay ningún frente frío a la vista.

Consejos

Para evitar un golpe de calor recomendó tomar agua con mayor frecuencia, aun cuando no se sienta sed y evitar la exposición al sol entre las 10 y 16 horas.

“Hay que estar hidrátandose, la recomendación es para los niños y adolescentes, generalmente no tienen la costumbre de salir con la botellita de agua”, consideran los médicos.

En cuanto a los bebés, subrayan que la lactancia materna es fundamental para la hidratación de los más pequeños.

Al hablar de los adultos mayores, señaló que son muy sensibles al calor y por lo tanto están en riesgo de sufrir deshidratación, más conocido como “golpe de calor”.

“Con un poco de deshidratación un adulto mayor puede tener un estado confusional, que puede confundirse con un ACV”, advierten para agregar que esto puede prevenirse ofreciéndole agua en forma permanente.

En el caso de que ocurra un golpe de calor, la persona puede presentar síntomas como frecuencia cardíaca rápida, palpitación, mucha sudoración o bien lo contrario, piel seca. Además, en casos más complicados, vómito, diarrea, de los cuales no es fácil reponerse, y es necesario recurrir a la asistencia médica con los líquidos para hidratar por vía parenteral.

Por último indican hay que tener conducta, no esperar sentir sed para hidratarse” y recomendó evitar realizar deportes o cualquier otra actividad en horario de la siesta, permaneciendo a la sombra y en espacios ventilados.

A ser posible evitar las actividades físicas pero, en caso de realizarlas, elegir las horas de menos calor, con ropa holgada, liviana.