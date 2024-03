La venta de autos usados cayó 10% en lo que va del año

A pesar de algunas promociones, la economía real va mostrando el impacto de la caída en la actividad y la pérdida de poder adquisitivo

Lo que va de 2024 no es un buen contexto para la venta de autos, con caídas importantes en casi todos los rubros, tanto en nuevos como en usados.

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en febrero se comercializaron 106.228 vehículos usados, una baja del 4,80% comparado con igual mes de 2023 (111.584 unidades). En ese contexto, el Volkswagen Gol siguió siendo el auto usado más vendido.

“Es lógico que en un contexto económico como el actual, donde estamos viviendo una transición de nuestra economía total, donde los precios de los bienes y servicios se están reacomodando a la suba y los salarios no lo hacen al ritmo que desearíamos, las ventas se desaceleren”, explicó Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor.

“Aun así, la caída acumulada en el primer bimestre del año, del orden del 10% interanual, refleja la voluntad de vendedores y compradores de llegar a un precio adecuado que conforme a ambas partes”, dijo el directivo.

“En la medida que la inflación vaya reduciéndose, la financiación prendaria va a jugar un papel fundamental para empujar las ventas hacia arriba”, agregó Lamas.

En los dos primeros meses del año se comercializaron 222.363 unidades, una caída del 9,11% en comparación con igual período de 2023 (244.657).

En este período, la provincia que sufrió la mayor baja fue Formosa: 26,26%. La que menos bajó fue Catamarca: 1,36%.

Nuevos, también para abajo

Según informó Acara a fines de febrero, en ese mes se registraron operaciones que alcanzaron las 24.811 unidades entre vehículos livianos, medianos y pesados.

Esta cifra marca una baja del 18,7% interanual, ya que en febrero de 2023 se habían patentado 30.506 vehículos.

En la comparación con el mes anterior de este mismo año, y aun habiendo sido un enero muy negativo, la baja alcanza el 26,9% ya que en el pasado mes se habían registrado 33.918 unidades. De todos modos, teniendo en cuenta que el primer mes del año suele tener el arrastre de diciembre por autos que no fueron patentados para registrarlos un año más nuevos, febrero siempre es considerablemente peor que enero.

De hecho, en febrero de 2023, se patentaron un 40% menos de autos que en enero del mismo año.

Aunque las medidas parciales del año suelen hacerse por trimestres, con dos meses computados, es importante evaluar el resultado en el contexto económico argentino. Entre enero y febrero se registraron 58.729 unidades, lo que representa un 27,4% menos que en el mismo período de 2023, lo que pone sobre marzo una enorme expectativa para el mercado y la industria automotriz. En un escenario de 350.000 autos para 2024, llegar a 85.000 en los primeros tres meses sería una señal de recuperación, aunque eso implica que en marzo deberían venderse 27.000 unidades.

Salvo el FIAT Cronos básico, ningún auto argentino está por debajo de los 20 millones, y las alternativas de productos importados son mínimas, porque el Etios no se consigue, el Yaris tiene una demanda remanente de 2023 por completar que deriva casi todas las unidades que llegan a Argentina para cubrir retrasos de entregas, y del Citroën C3 no entran muchas unidades, porque los objetivos de la marca están orientados a vender el C4 Cactus antes que el más pequeño de la familia.