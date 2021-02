El Torneo Federal A empezará el 28 de marzo

Compartir

Así se definió en una reunión que mantuvieron este miércoles los presidentes de la categoría. Habrá un aumento en el aporte que hace AFA y en un próximo encuentro se definirá la forma de disputa.

El Torneo Federal A 2021 empieza a tomar color. Este miércoles, en un cónclave de presidentes de la categoría, se determinó que el certamen comenzará el 28 de marzo.

En un principio la fecha propuesta había sido el 21, pero los clubes solicitaron una semana más para que los ascendidos del Regional Amateur, que finaliza el 28 de este mes, tengan mayor margen para prepararse.

¿Cómo se va a jugar? Este será el tema a debatir en una próxima reunión que todavía no tiene fecha fijada, aunque sí se sabe que hay posturas divididas: los clubes con mayor espalda económica hacen fuerza para que la competencia se divida en dos zonas, mientras que otros proponen hacerlo en cuatro grupos.

Por otro lado, se confirmó que las instituciones recibirán un aumento en la suma que ingresa desde la Asociación del Fútbol Argentino, aunque no se dio a conocer el porcentaje.

Otra de las propuestas que se pusieron sobre la mesa tiene que ver con una especie de fondo común para todos los clubes de la divisional y que se utilizaría para cubrir parte de los gastos de los viajes que superen los 400 kilómetros.

La idea es vista con buenos ojos por los dirigentes, pero no se definió cómo podría implementarse.

