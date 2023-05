El Tribunal Electoral Permanente tiene las facultades para resolver las cuestiones electorales provinciales

La presidenta del Tribunal Electoral Permanente (TEP), Sandra Moreno, se refirió a las impugnaciones que están recibiendo, cuestionando la reelección de candidatos, detallando que son contra el candidato a gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, Fernando Carbajal, una candidata concejal del interior provincial e intendentes.

En esa línea, informó que este martes 23 se presentaron 32 impugnaciones, de las cuales 31 son a candidatos a intendentes y una más contra el Gobernador y Vicegobernador del Partido Justicialista.

Al respecto, indicó que la mayoría de las presentaciones son iguales, relacionadas al cuestionamiento de reelecciones, declarando que “inclusive contra candidatos que no son reelectos”, como un caso de General Mansilla.

Expresó que “nos llama la atención estas presentaciones y vamos a ver las fundamentaciones que utilizan para ese caso en particular”.

La doctora Moreno afirmó que “se correrá traslado a las partes involucradas, ejercicios de su derecho de defensa, por lo tanto, el partido al que representan y los candidatos serán notificados y tendrán la posibilidad de hacer su descargo, después se da vista a la fiscalía que corresponda”.

Indicó que el plazo para resolver debería ser breve, porque se está en la etapa de oficialización de los candidatos para continuar con las boletas.

En este punto, explicó que “en este plazo tienen todo el derecho de hacer impugnaciones, siempre y cuando consideren que la causal está fundamentada”.

De esta manera, sostuvo que “si se relaciona o no con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no sabría, porque el organismo judicial no nos da intervención nosotros, ni debería hacerlo”.

Añadió que “en base a las autonomías provinciales, el Tribunal Electoral Permanente es el órgano que tiene las facultades, competencias y jurisdicción para resolver las cuestiones electorales provinciales y municipales”.

Finalizó afirmando que se le dará trámite a todos los casos que procesalmente correspondan para llegar a la resolución. “Intentaremos llegar bien a la oficialización de las boletas para poder terminar el proceso acorde a los plazos establecidos oportunamente”, cerró.

