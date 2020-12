El Turco García reveló que tiene un hijo extramatrimonial: “Mi mujer lo aceptó como uno más”

Compartir

El último eliminado de MasterChef Celebrity habló de su situación familiar y sorprendió con una particular confesión.

Algo angustiado por haber sido eliminado de MasterChef Celebrity (Telefe), ciclo en el que la pasaba bárbaro, el Turco García formó parte de “Taxife”, un segmento especial en donde los famosos se confiesan en Telefe Noticias mientras simulan estar viajando en taxi.

En diálogo con Roberto Funes Ugarte, el exfutbolista contó que haber pasado por el certamen de cocina fue como una “terapia” para él y que siente que el cariño de la gente lo revivió. “Estaba diez metros bajo tierra. Con el tema de mi adicción yo estaba para morirme… ¿Y qué pasó? Me recuperé gracias a mi señora que es el sostén de todo. Esto de MasterChef me cayó del cielo”, contó.

En este contexto, contó que tiene seis hijos y siete nietos. “Tengo cuatro con la primera (pareja), uno con Mariela (Prieto, pareja actual) y otro nene más que se llama Rafael que… bueno… Lo hablé con mi señora y lo aceptó. Un hijo extramatrimonial que ella aceptó como uno más de la familia. Una crack”, reveló, contento por su apoyo incondicional.

