El concejal Fabián Olivera (UCR), en diálogo con el Grupo de Medios TVO lamentó el pésimo servicio de transporte urbano que siguen padeciendo los usuarios capitalinos y que lejos de mejorar, cada vez empeora más, con una frecuencia que no se cumple y genera el malestar de cientos de vecinos que usan el servicio cada día.

“El vecino está resignado con el transporte urbano, es un servicio que no mejoró y no va a mejorar, tampoco hay intenciones de resolver, es un paro nacional y poco tiene que ver con la realidad de acá que hemos tenido muchos paros a nivel local, el vecino se hartó del transporte urbano,la Municipalidad y sobre todo el gobierno provincial que es el que pone parte del dinero tampoco tiene interés de resolverlo porque ratificaron los subsidios que son prorrateados por meses, es imposible que esta empresa cumpla con las inversiones que tiene que cumplir cuando renovas un contrato cada seis meses. Lamentablemente no está en la agenda del gobierno resolver el tema del transporte urbano y por lo menos ahora avisan con tiempo que habrá paro, hemos sufrido al no tener colectivo enterándonos ese día. Ojalá este tiempo que no voy a estar en el Concejo se pueda resolver, pero tengo la seguridad de haber dado todo lo que podía a esta lucha cotidiana contra el pésimo servicio, espero que en algún momento mejore, pero veo que hay pocos intereses del gobierno provincial o municipal de resolverlo”, expresó.

Advirtió que ante cada paro, la compañía debe asegurar que se brinde el servicio de emergencia, “pero esas son decisiones políticas que hay que hacer, cuando hay decisión las cosas se hacen, tiene que haber un servicio de emergencia pero no sé cuál será la relación de la empresa o los gremios con la Municipalidad por lo menos ella tiene que exigir un servicio bueno, es un eterno domingo cada día en el servicio porque hay pocos colectivos y la frecuencia no se cumple, lo bueno es por lo menos que se avisó con tiempo este paro”.

“Nunca hubo interés del gobierno en resolver esto, va a ser mi lucha siempre y lamento mucho no seguir, yo quiero ser intendente para resolver el tema del transporte urbano entre otras cosas porque sé cómo lo voy a hacer, nunca tuve la posibilidad y esto lamentablemente va a seguir”, aseveró Olivera.

En otro tramo de la nota aseguró que pese a no haber logrado ser reelecto, acompañará a los nuevos concejales que ingresarán al recinto. “Soy un soldado y estoy a disposición para lo que pueda ser útil, me mandó mensaje Marcelo Ocampo, Gaby Neme también me dijo que quiere hablar conmigo para que trabajemos juntos y no tengo problema, soy un militante radical que quiere trabajar en el frente y nos ha ido muy bien, más allá de no haber entrado estoy muy contento porque hemos ganado en la ciudad y eso hay que sostenerlo y eso se hace con trabajo, dependiendo de este frente, sumando, preparándose porque una cosa es hablar de política y otra cosa es sentarse en la banca para hablar de cuestiones municipales y de la ciudad. Siempre dije que es fácil ser concejal y llegar pero después hay que sostenerse en el tiempo, se necesita trabajo, mi trabajo de concejal arrancaba a las 7 de la mañana todos los días, hay que trabajar”.

Para finalizar, volvió a advertir que el Estado no está en condiciones de regularizar la realización de fiestas privadas en casas quintas. “Para controlar las fiestas en las quintas que se hacen no hay ordenanza que alcance para cuidar a la gente que va a estas fiestas, el gran problema es que el Estado no está preparado para contener distintos puntos de fiestas en barrios alejados, todos sabemos que la mayoría de las fiestas que se hacen en las quintas están buenas como salida laboral, pero el problema es que hay barrios donde hay que crear ordenanzas y el Estado no está en condiciones de cuidar a los vecinos que van a esas fiestas porque son barrios alejados con muchos problemas de inseguridad, que no tienen colectivos a la mañana, que tienen problemas de comunicación a través de los celulares o internet, son barrios que no tienen seguridad, policía, tampoco salas y ambulancias, no es solamente ordenanza para ver cómo controlas, el problema es el estado, la ausencia del estado en esos barrios para más de 10 fiestas en zonas alejadas, no están en condiciones de cuidar chicos en esos barrios, no es solamente ordenanza, son decisiones políticas que ya hay que trabajar Municipalidad y gobierno provincial para ver cómo cuidas la integridad física de los chicos que van a esas quintas y que en su mayoría son menores de edad”.

