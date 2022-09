El viernes arranca el inédito Campeonato Nacional de Tallado en Madera con Motosierra

Compartir

Linkedin Print

La comuna capitalina ya está ajustando las condiciones para el Campeonato Nacional de Tallado en Madera con Motosierra, el que se desarrollará en el marco del mega evento “A Toda Costa” y dará inicio este viernes a las 21 en el Paseo de las Aves, organizado entre la Municipalidad de Formosa y la firma Stihl, en conjunto con Rolón Motosierra, y que reunirá a escultores locales y de otras partes del país.

El Ing. Javier Cantón, en representación de la firma Stihl expresó “se trata de un evento nacional del que estaremos disfrutando las tres jornadas, mostrando el arte a través de las doce provincias que estarán representadas en el torneo. Los artistas que estarán al mando de las motosierras son gente que se dedica y vive de artesanías y del arte en todos sus rubros, trabajarán en la ocasión con dos vigas de madera, en este caso eucaliptus, en el que plasmarán dos temáticas, una figurativa y la otra abstracta”, describió Cantón.

“Utilizarán solamente motosierra como herramienta, no tendrán otro implemento – agregó – y debemos aclarar que la madera que se tallará son de árboles caídos, son materiales a reciclar que se fueron consiguiendo aquí en la ciudad, ya que la idea es precisamente dar uso a este tipo de soporte, cualquiera sea la madera, en este caso eucaliptus”, remarcó Cantón.

Por su parte, Pablo Vacazur, reconocido artista local y único representante de Formosa en el certamen dijo “se trata de una actividad nueva como competencia aquí en la provincia, y si bien me dedico más al rubro muralístico, también tengo una faceta escultórica y en esta oportunidad me reecontraré con una vieja amiga que es la motosierra”, comentó.

“Yo soy profesor en artes visuales – siguió diciendo – y me dedico a esto hace quince años, ya participé en un certamen organizado por la municipalidad cuyas esculturas pueden apreciarse en la Av. Gutnisky, como también tuve la responsabilidad de restaurar la estatua de El Conquistador emplazada en la bajada del puerto, y ahora trabajaremos nuevamente en madera, que era materia pendiente a retomar”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print