Elecciones 2023: Fernando Carbajal espera poder debatir con Gildo Insfrán

El diputado nacional y candidato a gobernador por la oposición espera debatir con el actual gobernador de la provincia y además apuntó contra él expresado que tiene «una enfermedad». «Está enfermo, el exceso de poder reproduce esta patología política», expresó Fernando Carbajal, Diputado Nacional, al Grupo de Medios TVO.

«Espero que Gildo se anime a debatir, lo invité en la campaña pasada a él y a su compañero Ramiro Fernández Patri y ninguno de los dos se anotó ni se animó. Me imagino que ahora que es candidato a gobernador se va a sentar a debatir conmigo», agregó Carbajal.

El legislador nacional, que competirá por el cargo ejecutivo en las elecciones provinciales del mes de junio, realizó las declaraciones luego del último discurso del primer mandatario local en el que insultó a los porteños y criticó a la oposición.

«Hay que recordar que yo saque el 42% de los votos así que creo que por lo menos me gané el derecho a sentarnos en una mesa de iguales a debatir cual es el modelo que tenemos. Sabe que su tiempo se termina y está muy preocupado», sostuvo al respecto.

En su último discurso, en el marco del inicio de la gira por el oeste formoseño del Operativo Solidario Por Nuestra Gente Todo, el gobernador Insfrán expresó que los porteños son «unos hijos de su madre» y arremetió contra los candidatos opositores.

«Estoy sorprendido del nivel patológico al que ha caído el gobernador en su discurso político, realmente muestra el nivel de decadencia política al que ha caído nuestro sistema político. Está enfermo, el exceso de poder reproduce esta patología política y en su decrepitud ve enemigos políticos por todos lados, siente o entiende que su tiempo se terminó y va a tener que rendir cuentas por todos los descalabros que ha hecho y entonces lo que hace es atacar, nosotros no vamos a caer en este juego», expuso Carbajal.

Por otro lado, el candidato de la coalición opositora agrupada en Juntos por el Cambio, también manifestó que a diferencia del gobernador Insfrán, que va por otro mandato más, su espacio político tiene propuestas concretas para los diferentes sectores de la sociedad.

«Yo no escuche una sola propuesta del Gobernador para los pueblos indígenas, se sentó con los representantes y no le hizo ni una sola propuesta. Nosotros le hacemos propuestas muy concretas de cómo resolver los conflictos que tienen porque lo primero que hay que hacer es entender que entre la sociedad blanca y los indígenas hay un conflicto y con este gobierno de inútiles que tenemos, estamos teniendo los episodios de violencia de estos últimos tiempos. En su incapacidad de gobernar genera violencia por eso nosotros queremos conducir el camino de la paz entre todos los ciudadanos de Formosa», refirió el legislador nacional.

Horacio Rodríguez Larreta

hizo público su apoyo a la

candidatura a gobernador

de Fernando Carbajal

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y pre candidato a la Presidencia por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, hizo público su firme respaldo a la candidatura de Fernando Carbajal a la Gobernación de la provincia de Formosa, tras un encuentro que mantuvo con el actual diputado nacional de la UCR.

Apoyo desde sus redes

En sus redes sociales, Rodríguez Larreta publicó una foto en compañía de Carbajal en la que afirma que “los formoseños no son como Gildo Insfrán”, y asegura que “junto a Fernando Carbajal vamos a cambiar Formosa para siempre”,

Por su parte, Fernando Carbajal también respondió en sus redes sociales el gesto del intendente de CABA, agradeciéndolo por su “apoyo y acompañamiento”.

“Vamos a cambiar Formosa. Todos los argentinos juntos, sin odios ni rencores. Vamos a recuperar la cultura del trabajo, de la decencia y la solidaridad”, expresó el ex juez federal de Formosa en su posteo.

Carbajal viene cumpliendo una nutrida agenda de actividades en todo el territorio provincial, intercalando sus acciones con su tarea legislativa, participando de debates en el seno de las distintas comisiones que integra en la Cámara baja del Congreso de la Nación.