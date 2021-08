Elecciones en la UNaF: profesor denunció que fue agredido física y verbalmente

Compartir

El profesor Javier Kazmer, candidato a Consiliario docente en Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa, denunció en sede policial que en el marco de las elecciones realizadas ayer fue agredido física y verbalmente por un no docente de la Facultad de Economía.

“Pese a lo que ocurrió ayer estoy muy bien y contento por el resultado electoral que favorece a la lista que está intentando un cambio en la Universidad”; comenzó diciendo al Grupo de Medios TVO.

Al hablar del momento de violencia que padeció recordó: “cuando estábamos cerca del cierre me dirigí a la Facultad de Ciencias de la Salud para acompañar a colegas que estaban allí y llevarlos a sus casas; cuando me acerqué a la entrada me vi rodeado por personas que responden a Rafa Olmedo y fue ahí que una persona que estaba descontrolada me pegó en el pecho, luego intentó atacarme nuevamente y lo atajaron”.

Agregó Kazmer que el Decano de la Facultad de Humanidades fue testigo de lo ocurrido y espera que “como autoridad haga las declaraciones correspondientes y esta persona sea sancionada internamente como corresponde”.

