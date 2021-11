Eliana Guercio está embarazada de su cuarto hijo junto a Sergio Romero

Compartir

Después de dar varias pistas a lo largo del programa, se develó el enigmático de Los ángeles de la mañana (El Trece) sobre el embarazo de una pareja consolidada y muy querida en el ambiente del fútbol. Se trata de Eliana Guercio, que está en la dulce espera de su cuarto hijo junto a su marido, el arquero Sergio Chiquito Romero. El matrimonio tiene tres hijas, y ahora palpitan con gran alegría la llegada de un nuevo integrante. En este sentido, el conductor aclaró que la ex vedette mantiene un bajo perfil y hasta el momento no compartió la feliz noticia en sus redes sociales.

“Es una pareja muy estable, de larga data, sin mayores turbulencias y sin fisuras”, celebró De Brito luego de revelar el misterio. Romero y Guercio están juntos hace más de trece años, y fueron padres de Jazmín, de 11 años. Chloe, de 9, y la pequeña Meghan, de 3. La familia suele compartir varias postales de sus salidas de fin de semana en sus redes sociales, pero habían mantenido en completo hermetismo la llegada de según contó el conductor se filtró la información debido a que la gestación ya está muy avanzada y cuando Guercio fue a dejar a sus hijas en el colegio fueron varias las personas que notaron que está nuevamente en la dulce espera.

“Ya no se puede ocultar por la panza, igual nos enteramos a los seis meses recién, pasó bastante tiempo”, bromeó De Brito. De hecho, comentó que la pareja volvió a la Argentina hace menos de un año, después de que él cumpliera con compromisos deportivos en Italia. La panelista Pía Shaw coincidió con la versión y confesó que se cruzó a la ex modelo de casualidad en una cita en la peluquería: “Están súper enamorados, están todo el tiempo muy pendientes, todo el tiempo se hablan con camarita, y ahora están viviendo en un barrio cerrado en zona sur; tienen ganas de quedarse acá, aunque si sale un contrato que valga la pena ella lo seguirá como siempre”.

Hace tan solo tres semanas cumplieron un nuevo aniversario juntos y el deportista usó su cuenta de Instagram para celebrar el acontecimiento. Junto a un collage donde reunió fotos familiares y otras de besos apasionados, escribió: “¡Reina de mi vida! ¡Gracias por bancarme en todas, acompañarme en todas, estar en todas y por sobre todo, por hacerme el papá más feliz del mundo con estas tres hermosas princesas que me diste! Te amo, loquita hermosa”. Guercio se enterneció al leer esa romántica declaración, y le contestó en el mismo tono: “Te amo, hermoso de mi vida, más que a mí debemos agradecerle muchísimo a Dios esta familia única que tan felices nos hace. Te amo como el primer día, corazón, mi todo por siempre”.

Otras muestras virtuales de que su relación está más fuerte que nunca recae en las descripciones de sus respectivos perfiles de Instagram. La ex vedette se declara: “Enamorada de mi bella familia”, y el arquero se presenta como “Esposo de Eliana, papá de Jazmín, Chloe y Meghan”. Cada Día de los Enamorados se felicitan mutuamente en las redes sociales y aseguran que son “el amor eterno” del otro. Su inmensa felicidad se corona con la posibilidad de agrandar aún más la familia, y esperan ansiosos el día en que conozcan personalmente al nuevo integrante.

