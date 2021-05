Eliminan retenciones para exportaciones de 3.400 mipymes industriales y agroindustriales

Compartir

Linkedin Print

El Ministerio de Desarrollo Productivo anunció la eliminación de retenciones a unas 3.400 micro, pequeñas o medianas empresas (Mipymes) industriales y agroindustriales que exporten hasta US$ 500.000, en tanto que desde ese monto y hasta el millón de dólares regirá una reducción del 50%.

La medida fue presentada por los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Economía, Martín Guzmán; en una visita a la empresa gráfica Zanniello, en el Parque Industrial del partido bonaerense de Pilar, donde destacaron que la medida comprenderá a un total de 6.153 posiciones arancelarias consideradas de mayor valor agregado.

En el acto también participaron el intendente, Federico Achaval; el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz; el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale; y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.

Se estima que unas 3.790 empresas se beneficiarán con una reducción de la alícuota, mientras que otras 3.400 quedarán directamente excluidas del pago de retenciones.

Estas medidas aplicarán para las sociedades con certificado vigente del sector industrial y agroindustrial que en 2020 exportaron menos de US$ 3 millones o que no registraron ventas al exterior.

El Ministerio de Desarrollo Productivo destacó que el beneficio impositivo alcanza al 50% del total de mipymes exportadoras, cantidad que se extiende al 80% si se suman las bajas de retenciones dispuestas el año pasado, con el objetivo de promover un mayor valor agregado a los productos exportados.

En función de que existen unas 200 empresas con su Certificado Pyme vencido, se permitirá iniciar el trámite de renovación para que accedan al beneficio; y en el caso que realicen este trámite, el total de las empresas que pagarían menos retenciones sería de unas 4.000, un 86% del total.

Kulfas dijo que es “una medida importante porque es estímulo al desarrollo exportador de las pymes, enmarcarlo dentro de un esquema más general”, en referencia al reciente lanzamiento del Plan de Desarrollo Exportador Federal destinado capacitar a 15.000 pymes.

La idea del apoyo oficial al sector productivo pyme es que las empresas “empiecen a exportar o para que aumenten sus exportaciones y consigan más mercados, en el marco de líneas de financiamiento, donde ya hay más de 10 líneas de créditos por $80.000 millones a tasas subsidiadas”.

El Gobierno viene de haber concretado en octubre un proceso de readecuación de toda la estructura de los derechos de exportación y reintegros.

“Notamos que estaba todo mal planteado. Que no había incentivos adecuados y que de repente había más derechos de exportación para aquellos que producían materias primas y no para el que agregaba valor para bienes finales”, dijo Kulfas al ponderar la readecuación llevada adelante.

En tanto, el ministro Guzmán sostuvo que la presentación de las nuevas medidas “apunta a dos ejes fundamentales para el desarrollo de la economía argentina: por un lado, potenciar la producción de las pymes, que generan trabajo sobre la base del esfuerzo y le dan más dinamismo a nuestra economía”.

“Y por otro lado -añadió el ministro-, potenciar el crecimiento de las exportaciones, una condición necesaria para tener una economía tranquila y para abordar los problemas macroeconómicos más fuertes de nuestro país, incluyendo la inflación”.

El beneficio para casi 3.800 micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras de los sectores industrial y agroindustrial se concretará mediante una desgravación total de los derechos de exportación de las ventas al exterior que realicen las Mipymes por U$S500.000.

A la vez se dispuso una reducción del 50% de la alícuota por los siguientes U$S500.000 de exportaciones, alcanzando con el beneficio hasta un millón de dólares de exportación.

Merediz destacó que los anuncios “beneficiarán al 50% de las pequeñas y medianas empresas exportadoras argentinas, y es parte de un trabajo constante para fortalecer una agenda productiva y de desarrollo exportador.”

La iniciativa anunciada hoy se enmarca en la decisión oficial de promover el agregado de valor en la cadena industrial y las exportaciones con trabajo argentino, lo que se traduce en más empleo de calidad.

De esa manera, en octubre pasado se redujeron los derechos de exportación a 5.125 productos industriales y en diciembre se bajaron las alícuotas de 3.641 posiciones arancelarias. Así, en conjunto con esas medidas, a partir de ahora entre el 75% y el 80% de las Mipymes exportadoras dejará de abonar derechos de exportación.

Además, en noviembre se lanzó el Plan de Desarrollo Federal Exportador Pyme que, con una inversión de 20 mil millones de pesos, busca impulsar las capacidades exportadoras de 15.000 pymes, con un paquete de medidas que incluyen capacitación, asistencia técnica, financiamiento, promoción y posicionamiento a través del fortalecimiento de las instituciones de apoyo.

Compartir

Linkedin Print