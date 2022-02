«Eliminar el mercado»

Compartir

Desde el día diecisiete que fui notificado de Covid + y me encontraba realizando el aislamiento correspondiente hasta completar los siete días. Estando en el lugar donde nos lleva a estar con nosotros mismos en ésos días en los que te llenas de incertidumbre respecto de que pasará con la respuesta de tu de cuerpo (inmunizado con tres dosis, lo pase sin síntomas alguno gracias a Dios) ante una enfermedad que lamentablemente quitó la vida a miles de personas en nuestro país y el mundo; para que pase rápidamente el tiempo uno puede leer, escuchar y mirar todo y de todo en los medios de comunicación como en las redes sociales y con tristeza uno se sorprende al informarse sobre él crímen del chico en la pista de Sky.

Dos familias destrozadas, una que jamás podrá abrazar ni sentir de manera concreta a su hijo y la otra que deberá transitar años de dolor, de gastos para atender jurídicamente a su hijo por el delito cometido. Hay un montón de familias quebradas por desgracias como la recientemente ocurrida, así también por víctimas de hechos desgraciados en la vía pública; cometidos por personas irresponsables conduciendo vehículos que sé transforman en armas mortales en muchos casos, cuando están en manos de gente que no toma conciencia de la consecuencia de su falta de responsabilidad contaminando así el tránsito diario por nuestras hermosas calles.Ya que en estas desgracias en muchos casos tiene una participación central algún tipo de sustancias adictivas legales o ilegales.

No quiere decir que en el caso citado mas arriba haya sido producto de algún tipo de sustancias.

Pero, es importante señalar en este contexto que existen mafias vinculadas a estos delitos del tráfico y comercialización de las drogas legales e ilegales que no se van de un lugar geográfico por más que las fuerzas del estado los persiga hasta bajo de las baldosas; estos se instalan y permanecen en lugares donde logran generar y desarrollar un mercado para la concreción de sus delitos mal llamado «negocio» de las drogas.

En mí opinión, considero que la única forma de lograr éxito en ésta lucha, es que todos los sectores sociales e instituciones públicas y privadas (familia, medios de comunicación, redes sociales, escuela, clubes, iglesia, tercer tiempo, otros) debemos participar ….apoyar desde cada lugar que uno tiene para seguir fortaleciendo el trabajo inteligente y planificado que viene desarrollando nuestro gobierno provincial (IAPA- Subsecretaria de narco menudeo, juzgado del narcocrimen, otros) de eliminar el mercado de las mismas . En economía, un mercado es un conjunto de transacciones de procesos o intercambio de bienes o servicios entre individuos; por lo cual sin mercado se termina el envenamiento de nuestros niños, niñas, adolescentes jóvenes y adultos.



J.R Lezcano

Partido: Nuevo Encuentro

