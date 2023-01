Elisa Carrió y Gerardo Morales se reunieron con los equipos técnicos de política exterior: “La Argentina debe tener una política exterior basada en el respeto irrestricto de la democracia y los derechos humanos”

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió y el presidente de la Unión Cívica Radical Gerardo Morales, se reunieron esta mañana en la Casa de Jujuy con los equipos técnicos de política exterior para analizar la situación internacional y el rol de nuestro país en el mundo. “La Argentina debe tener una política exterior basada en el respeto irrestricto de la democracia y los derechos humanos”, coincidieron.

Formaron parte de la reunión los ex diputados nacionales Facundo Suárez Lastra y Marcelo Stubrin y el ex vicecanciller Carlos Foradori y el ex embajador Carlos Pérez Llana, por la UCR; y Maximiliano Ferraro, el ex diputado nacional Fernando Sánchez y el economista y ex embajador Facundo Villa, en representación de la CC.

Durante el encuentro se abordaron, también, temas como los intereses argentinos en un nuevo escenario internacional y la posición que debe adoptar la Argentina ante este nuevo escenario, siempre respetando los valores históricos de los espacios que integran Juntos por el Cambio.