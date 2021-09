Emanuel Ortega apuntó fuerte contra el ex de Julieta Prandi, Claudio Contardi: “Ninguna mujer debería pasar por lo que pasó ella”

Compartir

Linkedin Print

Emanuel Ortega y Julieta Prandi, una de las parejas que se formaron durante el aislamiento por covid y que ya llevan juntos más de un año, asistieron por primera vez a un evento juntos: dijeron presente en el estreno de Perdida Mente, la obra que protagoniza Julieta Ortega bajo la dirección de José María Muscari.

En una nota que brindaron a Intrusos, el cantante no dudó en afirmar que “no estaba en sus planes” este romance pero que “estas cosas pasan así que lo disfruta y lo vivo con mucha felicidad”. El cronista le consultó a Julieta por el estado de los litigios legales que ella mantiene con su ex, Claudio Contardi, y ella reveló que las causas están paralizadas.

“Está todo igual, no hay ningún avance. Están los abogados trabajando en lo civil y lo penal y, tarde o temprano, se hará justicia. Supongo que se le devolverá todo lo que no le pertenece a las otras personas”, señaló Julieta Prandi, con palabras por demás cuidadosas para referirse al padre de sus hijos.

Pero Emanuel no dudó en salir en defensa de Julieta: “Ninguna mujer debería pasar por lo que pasó ella. Ninguna. (Ojalá) Que de a poquito vayan desapareciendo este prototipo de hombres que tan mal nos dejan (mal) parados en el mundo”, aseguró, mientras su pareja aseveraba con gesto cómplice: “Ahora estoy con un hombre de verdad. Antes, no”.

Compartir

Linkedin Print