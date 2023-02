Emotiva carta que Dalma Maradona le dedicó a Benjamín Agüero por su cumpleaños

Un día como hoy hace 14 años Gianinna Maradona y Sergio Kun Agüero se convirtieron en padres por el nacimiento de Benjamín Agüero. A propósito del nuevo aniversario de nacimiento del primer nieto de Diego Maradona, su tía -Dalma Maradona- le dedicó en sus redes sociales un emotivo mensaje.

La actriz compartió una selfie de ambos y le dejó una carta en dedicatoria que ya tiene más de 130 mil me gusta en muy pocas horas. “Cierro los ojos y me acuerdo de todos los momentos que tuve el privilegio de acompañarte, de no perderme nada! Hoy cumplís 14 y yo en lo único que pienso es en que momento ese nene que sacaba de la penitencia ( guárdense la opinión), le regalaba autos a batería cuando ni sabía caminar y malcriaba a más no poder, me pide que no grite tan fuerte sus goles y QUE NO ME PONGA A LLORAR…” (SIC), comenzó diciendo la hija del astro futbolístico en su publicación.

“Nunca lo vas a entender porque nunca vas a saber con la fuerza que deseo que se te cumplan todos tus sueños, los chiquitos y los grandes. Lloro por la emoción que me da saber la gran persona que sos”, describió emocionada.

“Yo siempre voy a estar ahí para vos, porque hace 14 años mi corazón es tuyo y lo único que quiero es que seas feliz. No me importa que seas más alto que yo, FINJO DEMENCIA y sos mi bebito con 2 dientes diciéndome titi y bailando con un ritmo heredado increíble. Ojalá algún día puedas verte como te ven mis ojos… Sos magia! Felices 14 rey del universo. Te amo más de lo que te podés imaginar”, concluyó Dalma.

Además del extenso mensaje de su tía materna, Benjamín Agüero recibió otros saludos: el de su padre, que lo grabó mientras le cantaban cumpleaños y el de Muna Pauls, que junto a una foto de cuando los dos eran pequeños escribió: “Feliz cumple amigo. Te Amo”.

El 2022 fue muy especial por la llegada de una nueva integrante de la familia de Dalma Maradona: su segunda hija Azul. El 24 de julio, la actriz confirmó el nacimiento de la bebé: “¡Qué felicidad, hijita! ¡Bienvenida Azul a este mundo! ¡No entendés las ganas que teníamos de conocerte! ¡Gracias por todos los lindos deseos!”.

Apenas minutos después, fue Claudia Villafañe una de las primeras reaccionar ante la feliz noticia. “¡Felicidad plena! ¡Falta muy poquito para conocerte Azul de mi vida!”, escribió la orgullosa abuela junto a una foto en la que se la ve abrazada a su hija mayor. En dicho posteo, la empresaria recibió miles de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacaron los de algunas figuras como Georgina Barbarossa, Romina Pereiro y Nara Ferragut, entre otras, que la felicitaron por la nueva integrante de la familia.

Cabe recordar que Dalma había anunciado en febrero pasado que estaba embarazada en el programa Un día perfecto, en Radio Metro. “Estaba hablando con Cayetano en el corte, que tengo que decir algo. Estoy embarazada”, aseguró sin demasiados preámbulos sorprendiendo no solo a los oyentes, sino a sus compañeros que no sabían nada y se anoticiaban con el público.

Luego de unos meses, la hermana de Gianinna Maradona había contado que estaba transitando la última etapa del embarazo. “Despidiendo la panza”, había expresado en una publicación en sus stories. Además, había compartido en su feed una producción de fotos que le hizo Verónica Ruiz. “El tema es así. Ella solo me saca fotos en los mejores momentos de mi vida. Me sacó en mi casamiento, esperando a Roma y ahora faltando 45 días para que llegue Azul. Yo le digo que la amo todo el tiempo porque es cierto, pero más la admiro porque es la mejor fotógrafa del mundo”, escribió.

