Emotivos mensajes de Fede Bal agradeciendo el apoyo que recibió: «Soy feliz de tenerlos»

Son las horas más duras que le toca atravesar a Fede Bal, quien comunicó ayer, por medio de un video en su Instagram, que tiene cáncer de intestino, y que deberá comenzar un tratamiento de quimioterapia y rayos, que lo alejará por un tiempo de los escenarios.

Pero apenas emitió el mensaje, el joven actor recibió una catarata de mensajes de apoyo de famosos y seguidores, que lo contuvieron en este mal momento que transita en su vida. Esta tarde, después de varias horas de que la noticia circulara por las redes, Bal decidió responder por medio de su cuenta de twitter.

“No puedo expresar en palabras la emoción que siento al recibir esta cantidad enorme de mensajes de apoyo, de cariño, de empatía. Soy feliz de tenerlos, me hacen bien, y sobre todo agradezco que hayan entendido lo más importante de mi mensaje: un estudio a tiempo te salva la vida”, señaló Fede muy emocionado.

Unos minutos antes, el actor había decidido responder un mensaje a una seguidora, que señalaba: “Lograron que una comunidad lo odie y que algo que para él era un despeje pase a ser un lugar del que se tenga que alejar. Es inevitable ponerme en el lugar de Fede y pensar en que quizás yo no reaccionaba de la misma manera, no todos tenemos la misma fortaleza”, a lo que Bal sostuvo: “Cuando tenga fuerzas y ganas voy a aclarar lo que siento con respecto a esta comunidad tan tóxica, cruel y hostil. Pero ahora sólo me importa mi salud y mi recuperación. Mientras tanto, si tienen la capacidad, vean el daño que pueden generar escondiéndose detrás de un monitor”.

La novia del cineasta, Sofía Aldrey, le dedicó un fuerte mensaje desde sus redes: “Admiro tu fortaleza ante todas las adversidades de la vida. Esta la vamos a pelear juntos. Te amo”. La joven cosecha un bajo perfil público, y lo acompaña desde hace dos meses cuando se conocieron en la ciudad de Mar del Plata, de donde Sofía es oriunda, mientras Fede realizaba la temporada de verano junto a Mica Vázquez, Arnaldo André y Nora Cárpena, con la obra Mentiras inteligentes.

Fede recibió el apoyo público de varias figuras del mundo del espectáculo, entre ellas Lourdes Sánchez, su amiga y ex compañera del Bailando durante el 2019, quien sostuvo: “Yo lo quiero mucho, lo respeto mucho, él está viviendo un momento muy delicado. Me llamó personalmente para contarme, yo ya lo sabía. Él ama la vida, la valora. Estoy segura de que va a salir adelante de esta, va a ser una batalla más, ganada”, dijo en Teleshow

Por su parte, Carmen Barbieri habló conmovida de la salud de su hijo: “Fede está dando un ejemplo de vida. Estoy orgullosa de mi hijo, sé que la va a pelear y la va a luchar. Estoy segura de que va a salir adelante. Es un pibe muy sensible, muy fuerte y valiente». Y contó cómo fue el doloroso momento en el que el actor le contó sobre el resultado del estudio: “Mamá, tengo cáncer”, le dijo a Carmen, que rompió en llanto. “Él también se puso a llorar y me dijo que pensaba mucho en Santiago”, reveló la actriz sobre el director de teatro, que murió el pasado 9 de diciembre y quien tuvo 18 veces cáncer.

“¿Qué diría papá frente a este resultado, hijo? ‘Conmigo no van a poder, vamos a luchar’. Eso decía Santiago y salía adelante, porque él no murió de cáncer, sino que lo venció 18 veces. Él murió de EPOC”, continuó Carmen y reprodujo las palabras de su hijo: “Tenés razón. Eso es lo que voy a hacer. La voy a pelear. La voy a luchar y voy a salir adelante”.

«Mamá, tengo cáncer»

Carmen Barbieri rompió el silencio este martes después de que Fede Bal contara que tiene cáncer de intestino y que deberá someterse a un tratamiento de quimioterapia, de rayos y pastillas durante seis semanas. “Voy a tener fe y hay grandes posibilidades de que el tumor se vaya. Y si no se va, voy a tener que someterme a una operación”, detalló el actor en el video que publicó en sus redes sociales.

La capocómica explicó que si bien su hijo le pidió que no hablara en los medios, intentó devolverle el apoyo a la prensa que tanto la acompañó durante su carrera y aclaró que no diría más de lo que el actor ya había manifestado. “Fede está dando un ejemplo de vida. Estoy orgullosa de mi hijo, sé que la va a pelear y la va a luchar. Estoy segura de que va a salir adelante. Es un pibe muy sensible, muy fuerte y valiente», dijo a través de un audio que envió a Los ángeles a la mañana.

Más tarde, dio un móvil en Informados de Todo (América) y reveló la conmovedora charla que tuvo con su hijo, quien fue a verla al departamento que alquila en Mar del Plata durante la temporada teatral. Ella está haciendo 20 millones mientras que él el último fin de semana levantó las funciones de Mentiras Inteligentes, en la misma ciudad. Según el relato de la actriz, Fede llegó acompañado de su hermana Julieta Bal, su cuñado Roberto Peña y su amigo Pepe Ochoa. “Él antes me había contado que tenía que hacerse el estudio. No me había preparado, pero me dijo que iba a estar todo bien. Vinieron con una sonrisa, y como traían el resultado, pensé: ‘es benigno’», confió. Sin embargo, se encontró con un pronóstico inesperado.