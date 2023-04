En 2024 habrá balance energético positivo de entre US$ 8.000 y US$12.000

La secretaria de Energía dio a conocer estas cifras al exponer en el panel de “Políticas públicas para el sector energético”, donde destacó la importancia del desarrollo offshore dentro de la política de transición energética que está realizando.

La secretaria de Energía, Flavia Royon, expresó que en 2024 «el balance energético estará entre 8 y 12 mil millones de dólares de balanza positivo», al participar en el evento Experiencia Idea Energía 2023 que se realizó en la ciudad de Neuquén.

El eje del encuentro, en el cual expuso el ministro de Economía, Sergio Massa, radicó en la posibilidad de oportunidades que representa para la Argentina el actual contexto internacional en el desarrollo de la transición energética que está realizando el país .

Royon disertó en el panel de “Políticas públicas para el sector energético”, donde destacó la importancia del desarrollo offshore dentro de la política de transición energética que está realizando.

En este sentido, expresó que “el offshore en Argentina no es algo nuevo ya existe un proyecto exitoso como el que se encuentra en la cuenca Austral hace más de 40 años”, a lo que agregó que el 17% del gas que se consume en Argentina, proviene de operaciones costa afuera.

La funcionaria destacó que el Gasoducto Néstor Kirchner «va a ser un punto de inflexión de la matriz energética argentina, y va a posibilitar que Vaca Muerta pueda dar un salto cuantitativo y cualitativo en desarrollo en poder aumentar la capacidad de desarrollo de transporte en un 30 por ciento».

«Esta infraestructura va a posibilitar la exportación a los mercados regionales porque claramente Vaca Muerta y el gas argentino no es una cuestión solo de Argentina sino también tiene un impacto regional. La primera etapa del gasoducto va a estar finalizada, puesta en marcha operativa el 20 de junio”, reseñó.

En su exposición, en la que propició como moderador Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, Flavia Royon señaló la potencialidad en materia energética y económica que se está produciendo con el desarrollo del litio en la Argentina.

“El litio hoy no es una potencialidad sino también una realidad. Gracias a políticas continuas a nivel nacional y provincial el litio está teniendo un desarrollo mucho más rápido. Hoy la Argentina tiene la ampliación de dos proyectos y están en construcción otros seis. Provincias como Jujuy, Salta, Catamarca se encuentran con índices de desocupación más bajos de los últimos años. En materia de inversión extranjera el litio es lo que está movilizando”, aseguró.

Relacionado