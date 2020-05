En abril, la inflación registrada en la Región NEA fue de 2,1%

Compartir

El índice de precios al consumidor en la región del NEA del mes de abril fue del 2,1%, cayendo considerablemente respecto al mes anterior, y marcando así el registro más bajo en lo que va del año. Sin embargo, volvió a estar por encima del nivel nacional que fue del 1,5%.

Además, en el acumulado 2020, la región tiene la inflación más alta del país con el 11,4%; y también posee el índice más alto si se observa la comparación interanual (abril 2020 vs abril 2019), con 49,1% (pero este indicador sigue teniendo una desaceleración significativa) según un informe publicado por la consultora Politikon Chaco en base a datos del INDEC.

IPC de abril NEA analizado

por divisiones: alimentos tuvo

el mayor crecimiento en el mes

Durante abril del 2020, la división que tuvo el incremento de precios más alto del NEA fue “Alimentos y Bebidas no alcohólicas”, con un alza del 3,6%, seguida de “Salud” con 2,4%.

En el otro extremo, la división de “Comunicación” tuvo un proceso de retracción de precios, con una caída del 4,7%, al igual que Educación, que registró un -0,5%.

Si vemos las divisiones en el acumulado del año 2020, “Educación” lidera la suba con un incremento del 22,6% en todo lo que va del año; mientras que “Alimentos y Bebidas no alcohólicas” se ubica segundo con un 16,6%.

En el otro extremo, Salud (4,6%) y Vivienda, agua y electricidad (5,4%) tienen los menores incrementos en el 2020 en el NEA.

Finalmente, analizando las divisiones en función de su comparación interanual, la de “Salud” lidera con el 49,1% a raíz de los fuertes aumentos que tuvo esta categoría en los últimos seis meses del 2019 particularmente, pero en 2020 se desaceleró considerablemente.

En segundo lugar, se ubican los “Alimentos y Bebidas no alcohólicas” con un alza del 54,2%.

A su vez, Vivienda, agua y electricidad se ubica como la división que menos creció, con el 27,3%.

IPC de marzo NEA analizado

por aperturas regionales: los

alimentos crecieron 4 puntos

El mayor aumento registrado en el mes de abril 2020 en el NEA, vista por aperturas regionales, estuvo en “Diarios, revistas, libros y otros” con 4,3%, seguido de “Alimentos” con un alza del 4%. A su vez, los “Servicios de telefonía e internet” vi una retracción de sus precios (-5,4%), al tiempo que “bebidas no alcohólicas” y “servicios recreativos y culturales” no tuvieron variaciones.

El “Transporte Público” es el que tiene el mayor crecimiento en el acumulado del año: 26,6% en lo que va del 2020; mientras que los “Diarios, revistas, libros y otros” se ubica segundo con 18,9%. “Alimentos”, por su parte, lleva acumulada una suba del 17,1%, posicionándose tercero.

La “electricidad, gas y otros combustibles” (1,5%) y los “Productos medicinales, artefactos y equipos para la salud” tiene las menores subas acumuladas (1,5% y 1,7% respectivamente)

Finalmente, visto en la comparación interanual (abril 2020 vs abril 2019), la “Adquisición de Vehículos” tiene la mayor alza de precios (+65,4%); los alimentos acumulan un 54,7%; y por el contrario, “Electricidad, gas y otros combustibles” tiene el menor crecimiento interanual (18,7%).

Alimentos:

verduras, azúcares e

infusiones lideran la suba

En lo específico a los alimentos y bebidas no alcohólicas, en el mes de abril, y por segundo mes consecutivo, las “Verduras, tubérculos y legumbres” tuvo el mayor incremento del mes en el NEA: esta vez fue del 12,2%; le siguen las “Frutas” con el 6% y los “Aceites, grasas y manteca” con el 4,5%. Por el contrario, el “Azúcar, dulces, golosinas, etc.” Desaceleraron fuertemente sus precios respecto a lo que venía observando en el año, y crecieron apenas 1,6% en abril.

Además, las aguas minerales, gaseosas y jugos mostraron una retracción del 0,8% de sus precios.

En el acumulado del año, “Verduras, tubérculos y legumbres” muestran la mayor alza del 2020 con un 35,9%; le sigue el “azúcar, dulces, golosinas, etc.” con el 27,7%.

Estos dos mismos rubros también lideran en la comparación interanual: 79,9% para azúcar y otros, y 77,9% para verduras y otros.

Aclaración sobre ciertos

conceptos sin resultados

A raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige desde el 20 de marzo, el INDEC aclaró que incorporó modalidades no presenciales de relevamiento, como ser la consulta telefónica, por correo electrónico, online, etc.

Para aquellos casos donde los negocios permanecieron cerrados al público y no ofertaron sus productos a través de canales digitales, no se relevaron los precios y, cuando correspondió, se imputaron o desparticiparon según metodología establecida por el organismo.

A su vez, para el caso de las tarifas y otros ítems regulados por el Estado, se consideraron normalmente desde su vigencia, según las resoluciones que lo establezcan.

Los rubros afectados por las distintas medidas de restricción de actividades fueron Indumentaria (ropa y calzado), Bienes para el hogar no durables, Servicios de transporte automotor de larga distancia, Servicios de transporte aéreo, Servicios culturales, Paquetes turísticos, Restaurantes, bares y casas de comidas, y Servicios de alojamiento en hoteles. Todos estos rubros representan el 23,6% de la ponderación total del IPC-Nacional y fueron desparticipados, según la metodología N°32 del INDEC.

En particular, debido a la falta de transacciones que imposibilitó definir los precios de los bienes y servicios que las componen, las divisiones Prendas de Vestir y Calzado y Restaurantes y Hoteles reflejan en promedio para cada región la variación del resto del índice, ya que el nivel superior corresponde al Nivel General, pero no se presentan resultados en el apartado de “aperturas regionales”.

De este modo, se evita la distorsión que generaría, por caso, incluir una variación nula de precios, y permite reflejar de manera robusta la variación de los precios que efectivamente fueron relevados.