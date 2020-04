En Chaco For Ever los jugadores entrenan en casa

Compartir

El presidente de For Ever, Héctor Gómez, señaló que hay tres nombres dando vueltas en la cabeza de los dirigentes para reemplazar a Acosta. “Estamos ocupados en la búsqueda de un DT”, dijo. Los jugadores siguen entrenando de manera individual.

“Estamos analizando todos los detalles. Tenemos tres carpetas que son las que más nos seducen y a partir de ahí vamos a definir quién es el próximo entrenador de For Ever. Son tres candidatos. No queremos dar nombres simplemente para que no generen problemas con la negociación. No nos queremos apurar con esto del parate del fútbol, pero sí estamos ocupados y en la búsqueda de un DT, porque sabemos que si vuelve el fútbol hay que entrenar y diagramar todo porque se viene la parte más importante del campeonato”.

El que habla es Héctor Gómez, presidente de For Ever, que ante la consulta de “Entretiempo” dejó en claro que la dirigencia está trabajando por estas horas en la contratación de un entrenador para el Federal “A” de fútbol, ante la salida de Norberto Acosta.

Y en relación a Acosta, Gómez manifestó: “Su salida pasó por una serie de partidos que entendemos que el equipo no venía jugando bien. Y ahora se viene la parte más importante del campeonato y no podemos fallar. Por eso el cambio”.

Respecto del parate del fútbol, Gómez explicó: “Esto es algo que nos afectó a todos y For Ever no es la excepción. Decidimos que se dejen de practicar actividades en el club hasta el 31 de marzo en principio en pos de prevenir a todos nuestros deportistas. Esta pandemia toca a todos los clubes en lo económico y veremos qué cosas se plantean para el futuro inmediato, pero de todas maneras lo más importante es que todos nuestros deportistas se queden en sus casas”.

Siguen entrenando

Los jugadores de For Ever continúan entrenando de manera individual, desde el martes 17, ante el parate del fútbol como prevención a la pandemia del coronavirus.

El entrenador a cargo es el coordinador general de fútbol del club, Osvaldo “Tatú” Gómez, quien charló con los futbolistas tras la salida de Norberto Acosta y los liberó para que entrenen de manera individual, cuestión que los futbolistas están haciendo hace ya una semana. Este martes los jugadores (en diversos grupos) pasarán por el club para controlar su peso y luego regresarán a sus hogares para seguir con su rutina individual desde lo físico.

Los “profes” Carlos Leiva, Horacio Prado y Nahuel Pintos (trabajaba en inferiores) son los que les dieron a los jugadores la rutina con la que se deben entrenar en sus domicilios. La idea primaria es que los jugadores se vuelvan a juntar a entrenar en el “Gigante” recién el martes 31 de marzo, aunque todo dependerá de las próximas medidas que se tomen a nivel nacional en cuanto al aislamiento domiciliario obligatorio.