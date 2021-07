Ya fue inmunizada más del 70% de la “población objetivo” en Formosa

Compartir

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas, siete comprovincianos fallecieron y 479 fueron diagnosticadas con coronavirus en la provincia de Formosa.

Los decesos son de un vecino de Formosa: Vicente de 69 años; un vecino de Pirané: León de 74 años; una vecina de Clorinda: Marta de 41 años; una vecina de Misión Tacaaglé: Teresa de 76 años; una vecina de María Cristina: Berta de 58 años; un vecino de Sumayen: Pedro de 60 años; y un vecino de Pozo del Tigre: Miguel de 69 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

En cuanto a los 479 casos nuevos de coronavirus fueron verificados en personas de entre cuatro meses y 94 años, en el marco de los 6314 test de vigilancia y búsqueda activa realizados en las últimas 24 horas con el 7,6% de positividad.

Del total, 148 corresponden a Formosa Capital: 66 consultas por síntomas, 63 contactos estrechos, 14 por búsqueda activa, tres controles por internación y dos consultas por egreso; 37 a Las Lomitas: 15 consultas por síntomas, 12 contactos estrechos y 10 por búsqueda activa; 25 a El Colorado: 13 contactos estrechos, nueve consultas por síntomas y tres por búsqueda activa; 24 a El Potrillo: 17 contactos estrechos, cinco consultas por síntomas y dos por búsqueda activa; 20 a Pirané: nueve consultas por síntomas, ocho contactos estrechos y tres por búsqueda activa.

También 15 son de Lote 8: 13 consultas por síntomas y dos contactos estrechos; 14 de Lagunitas: ocho por búsqueda activa y seis contactos estrechos; 13 de Laguna Yema: nueve contactos estrechos y cuatro consultas por síntomas; 13 de Pozo del Tigre: siete contactos estrechos y seis consultas por síntomas; 13 de Laguna Blanca: siete contactos estrechos, cinco consultas por síntomas y una consulta por egreso; 13 de Belgrano: 10 por búsqueda activa y tres consultas por síntomas; 12 de Mansilla: siete consultas por síntomas y cinco contactos estrechos.

Doce contactos estrechos son de Laguna Naineck; 12 diagnósticos más de Villa Dos Trece: 10 contactos estrechos y dos consultas por síntomas; 12 búsquedas activas de Tres Pozos; 11 contactos estrechos de Herradura; ocho de Clorinda seis estrechos y dos por búsqueda activa; siete de Palo Santo: seis contactos estrechos y una consulta por síntomas; siete búsquedas activas de Campo del Cielo; siete de El Chorro: cinco por búsqueda activa y dos contactos estrechos; seis de La Primavera: tres contactos estrechos y tres consultas por síntomas.

Completan el total, seis casos diagnosticados en Villa Escolar: cinco contactos estrechos y una consulta por síntomas; seis en Ibarreta: cuatro consultas por síntomas y dos contactos estrechos; cinco contactos estrechos en Pozo de Maza; tres consultas por síntomas en San Martín Dos; tres búsquedas activas en Mojón de Fierro; dos en Riacho He He: un estrecho y una consulta por síntomas; dos en María Cristina: un estrecho y una consulta por síntomas; dos contactos estrechos en Pastoril y dos más en Ingeniero Juárez; dos consultas por síntomas en Potrero de los Caballos, dos más en Güemes y dos más en Buena Vista; dos en Villafañe: un estrecho y uno por síntomas; una consulta por síntomas en Misión Laishí, otra en El Quebracho, otra en Misión Tacaaglé, otra en Posta Cambio Zalazar y una más en Sumayén; un contacto estrecho en Fontana y otro en Siete Palmas; una búsqueda activa en El Espinillo; y un ingreso desde Corrientes, otro desde Chaco y uno más desde Salta.

Alta médica a 301 pacientes recuperados que son de Formosa, 132; Pirané, 20; Pozo del Tigre, 18; Las Lomitas, 15; Laguna Blanca, 13; El Colorado, Laguna Yema y Herradura, 11 en cada localidad; Misión Tacaaglé, ocho; Villafañe, Ibarreta y Laguna Naineck, siete en cada una; Ingeniero Juárez, seis; Villa Escolar, cinco; Villa Dos Trece, El Espinillo y Clorinda, cuatro; Palo Santo y General Güemes, tres en cada una; Estanislao del Campo, Comandante Fontana y Colonia Pastoril, dos en cada una; y La Pantalla, Riacho He He, Lote 8, Buena Vista, General Mansilla y General Belgrano, uno en cada una.

En ese marco, al 15 de julio, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 53.204 casos de coronavirus, de los cuales 47.299 se recuperaron, 4.927 siguen activos, 943 fallecieron, 35 egresaron de la provincia y se realizaron 790.831 con el 6,73% de positividad acumulada.

Controles

La Policía de la provincia, en las últimas 24 horas, registró el ingreso a la provincia de 840 camiones de carga, 290 vehículos y 530 personas; controló en la vía pública a 14.568 personas y 6.705 vehículos; labró infracciones a cinco vehículos y 86 personas por incumplimiento de medidas sanitarias; intervino una fiesta privada; y detectó una violación de aislamiento domiciliario de caso positivo y dos de cuarentena domiciliaria por contacto estrecho.

Campaña de Vacunación

Avanzando en la campaña de vacunación contra el COVID-19 se comunicó que, el miércoles fueron vacunadas las personas de las clases 1998 a 2003 residentes en las localidades de Pirané, El Corralito, Estero Patiño, Loma Senes, La Disciplina, El Palmar, Pilagá Tercero, Colonia La Loma, Palo Santo, Potrero Norte, El Coatí, Colonia El Progreso, Los Matacos, Gran Guardia y Loma El Quebranto.

Ayer, recibieron la vacuna las clases 1998 a 2003 residentes en las localidades de El Colorado, Colonia El Alba, Colonia Pampa Villanueva, Villa Dos Trece, El Bañadero, Campo Hardy, La Sirena, Mayor Villafañe, Km.142 N.R.B., Colonia el Olvido, Colonia El Rincón y General Victorica.

Asimismo, hoy estarán siendo vacunadas las personas de las clases 1998 a 2003 residentes en las localidades de Riacho He He, La Frontera, Loma Hermosa, El Recodo, Siete Palmas, La Primavera, Laguna Blanca, Colonia José María Paz, Laguna Naineck, Villa Lucero, San Juan, Palma Sola, El Paraíso, El Espinillo, Subte. Massaferro “Loro Cué”, Villa Real, Buena Vista, Soldado Heriberto Davalos “Apayerey”, Misión Tacaaglé, Portón Negro, Tres Lagunas, Villa Hermosa, Laguna Gallo, Gral. Belgrano, Loma San Pablo y El Cogoik.

70% de la

población

vacunada

Por último, el Consejo indicó que, con las jornadas de vacunación de este jueves, se superó el 70% de la población objetivo inmunizada.

Sin embargo, advirtió que “aún tenemos que seguir dando batalla contra el virus que puso de rodillas al mundo y sigue causando mucho dolor”.

“Por eso, más que nunca, debe primar el espíritu solidario que nos caracteriza como Pueblo y debemos asumir como formoseños, el cumplimiento de las medidas y protocolos sanitarios, para evitar la propagación de esta enfermedad. Nuestro comportamiento es decisivo para cuidar la salud y la vida propia y la de nuestros seres queridos”, concluyó el parte.

