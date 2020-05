«En Formosa nos trataron de maravilla, siempre fueron muy atentos con el plantel»

Compartir

El pivote misionero, Nelson Peralta, hizo su balance de la temporada que cumplió -hasta la suspensión por la pandemia- en el Torneo Federal con Sol de América. “En Formosa nos han tratado de maravilla”, destacó el interno que ahora busca cerrar el tema contractual con la institución y luego escuchar ofertas.

Pasaron casi dos meses del último partido: derrota ante Sarmiento en Resistencia. Nunca se imaginó que ese juego marcaría el cierre de temporada del Torneo Federal para su equipo, Sol de América de Formosa y para todos los demás tras la suspensión del certamen por parte de la Confederación Argentina de Básquetbol. La fotografía final en la tabla de la División NEA lo ubicó en la quinta colocación con un récord de 8 victorias y 14 caídas. “Me pareció que fue la mejor decisión. Creo que la CABB trató que continúe, pero era difícil por todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo por la pandemia. Había pasado mucho tiempo y era prácticamente empezar de cero para volver a retomar el torneo. Pienso que fue la decisión más coherente para todos”, opinó el misionero, Nelson Peralta, el protagonista en cuestión y una de las figuras del plantel formoseño.

“La verdad nunca jamás se me cruzó por la cabeza que estaríamos viviendo esto, no creo que alguien haya estado preparado para afrontar esto, pero lo estamos sobrellevando muy bien y eso es lo importante ahora”, manifestó el jugador de 28 años y 1.94 metros que, tras la declaración de cuarentena por parte del Gobierno Nacional decidió resguardarse en su tierra, más allá que en Formosa aún no se han detectado casos positivos de COVID-19.

Cómo sucede tanto en la tercera categoría del básquet nacional como en la Liga Argentina, po estos días los jugadores y las instituciones se encuentran en plena negociaciones para cumplir con los compromisos económicos. “Con el club estamos negociando para llegar a un acuerdo. Durante el torneo siempre estuvimos al día con los sueldos, la verdad que todos los dirigentes siempre tienen la mejor predisposición y ya están trabajando para solucionar el tema contractual con todo el plantel. Al menos eso es lo que nos están informando hasta hoy”, declaró el oriundo de Montecarlo, que compartió equipo con su coterráneo, Santiago Konaszuk.

Y continuó: “Sol de América quiere mantener la base del elenco, no sería descabellado pensar en seguir, por como nos trataron sería bueno continuar siendo parte de este club, pero por ahora quiero solucionar el tema contractual de esta temporada que finalizó y luego escuchar las ofertas que se presenten. Con mi representante vamos a tomar las decisiones más convenientes, pero siempre estoy para escuchar a todos los clubes. En Formosa nos han tratado de maravilla, los dirigentes siempre fueron muy atentos con todo el plantel”.

“PUDIMOS HABER

HECHO UN MEJOR TORNEO”

Con respecto al trabajo que llevó a cabo en pleno aislamiento, el interno de la selección misionera contó que se mantuvo entrenando en Posadas por la posibilidad que había de seguir con la competencia. “Ahora que se terminó es un poco menos el esfuerzo que estoy haciendo (risas), pero trato de mantenerme en forma”, añadió el ex Tokio.

Para finalizar analizó la temporada a nivel grupal e individual: “El equipo se armó un poco tarde. Tuvimos solamente algo de 10 días de pretemporada. Una semana antes del inicio el entrenador principal (Eduardo Pfleger) tuvo que tomarse un tiempo por problemas de salud y en ese lapso la dirigencia contrató a otro (Gustavo Vega) hasta el receso por las fiestas de fin de año. Luego Eduardo volvió y tuvo una recaída y nuevamente tomó el mando Gustavo. Por ahí toda esa situación fue difícil de sobrellevar, pero el equipo siempre estuvo al pie del cañón, siempre con buena predisposición y armonía. Creo que pudimos haber hecho un mejor torneo sin dudas, se formó un gran grupo y eso se notaba en la cancha. Fue muy positivo todo, nos ha dejado mucho aprendizaje en todo sentido. Personalmente tuve mucho protagonismo que es lo que venía buscando así que fue una temporada muy positiva”.