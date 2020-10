En Formosa se mantiene el precio del pan pese a que la harina aumentó dos veces

Compartir

Arsenio López, de la Cámara de Panaderos de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que en Buenos Aires el precio de la harina ya sufrió incremento dos veces en lo que va del mes de octubre, lo que indefectiblemente se traslada al valor hacia el resto de las provincias. Expresó en ese sentido, que pese a esto en Formosa todavía se mantiene el valor ya que por las altas temperaturas merma la venta y si aplicaran el incremento, bajaría aun más complicando la situación de los panaderos.

“En Buenos Aires es una suma considerable el aumento de la bolsa de harina lo que hace que nos guste o no tenga que aumentar el pan, la diferencia está en que ellos tienen un poder adquisitivo que es superior al de nuestra provincia entonces venden entre $120 hasta $150 el kilo de pan, pero acá nosotros en vez de aumentar lo que tenemos que hacer es mantener el precio o poner ofertas válidas en el sentido de que estamos vendiendo el pan francés a 70 pesos el kilo, si aumentamos con esta suba, con el calor que hace, merma totalmente la venta de pan, se consume menos entonces no nos queda otra que mantener el precio que tenemos en mostrador que sería entre 80 y 100 pesos el kilo y hacer algunas ofertas como el pan francés a 70 pesos el kilo”, expresó.

Contó además que “hubo dos aumentos en el mes de octubre de la bolsa de la harina, en total habrá sido 70 pesos por cada bolsa de 23 kilos, pero tuvimos que absorber el aumento porque no se puede trasladar de forma inmediata al producto porque la venta cae, incluso algunas casas de venta deciden no dejarnos pan o merma el 50% de la venta, no solo la harina subió sino que todo lo que sean derivados para la producción de la materia prima para la producción del pan, eso trae aparejado otras cuestiones, el mantenimiento de vehículo, de máquinas, pago de personal, un montón de cosas que tenemos que afrontar todos los días”.

Arsenio explicó además que las ventas del pan bajan por una cuestión de estación y además porque es poca la circulación de dinero. “Hay poca circulación de plata en la calle más el calor que hace, nosotros tratamos siempre de ser solidarios en Formosa y mantener el precio del pan al importe que tenemos de entre 80 y 100 pesos con 70 pesos el kilo del pan francés que no obstante a ser barato es un producto de primera calidad”, aseguró.

Para finalizar se refirió a si el sector se vio afectado por la pandemia de coronavirus, en el sentido de despidos o panaderías cerradas por las bajas ventas.

“En ningún momento ocurrió algo de eso en Formosa, salvo algunas excepciones donde se haya producido algún despido, pero en Formosa estamos manteniendo la fuente de trabajo, a nivel nacional tampoco ocurre, no hay ninguna panadería como en épocas anteriores donde cerraban 200 por día, hoy por hoy hasta el momento no tengo conocimiento ni en la provincia ni a nivel nacional de que ocurran estas cosas lo que quiere decir que medianamente la estamos llevando bien a pesar de la terrible pandemia que tenemos”, finalizó.