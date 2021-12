En fuerte critica a JxC, la Coalición Cívica dijo que «voltear el Presupuesto no era una opción»

Compartir

En una fuerte crítica hacia el interior de Juntos por el Cambio, la Coalición Cívica (CC) sostuvo que «voltear el Presupuesto no era una opción» y cuestionó la ausencia de una «posición más inteligente y responsable» dentro de ese frente, luego del rechazo en la Cámara de Diputados de los diez bloques opositores que se abroquelaron en contra del proyecto presentado por el Gobierno nacional.

«Para la Coalición Cívica voltear el Presupuesto no era una opción. Entendemos que la tensión y la insensatez del oficialismo puede haber encerrado a Juntos por el Cambio pero necesitábamos aplomo para tener una posición más inteligente y responsable», sostuvo la CC en un comunicado de prensa difundido ayer a la mañana.

La Cámara de Diputados rechazó ayer el proyecto de Presupuesto 2022 del Poder Ejecutivo, en el marco de una sesión que se extendió durante más de 20 horas, con fuertes contrapuntos, en la que la oposición de JxC, a contramano de un consenso que se había logrado construir para que la iniciativa volviera a comisión, reunió 132 votos contra 121 reunidos por el oficialismo y aliados, y una abstención.

Tras el rechazo en Diputados, el Gobierno nacional anunció ayer su decisión de prorrogar el Presupuesto vigente, mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, acusó a la oposición de haber actuado con «una falta de responsabilidad colectiva que crea incertidumbres cuando lo que necesitamos es seguir construyendo certezas».

En el comunicado difundido ayer a la mañana, la CC -que integra junto al PRO y a la UCR la coalición opositora- sostuvo que «la incapacidad del oficialismo para entender que para gobernar cuando se está en minoría se debe ceder fue determinante. Durante toda la jornada del debate presupuestario trabajamos y agotamos todas las instancias posibles para que el proyecto vuelva a la comisión y no para rechazarlo como finalmente ocurrió. Ahora el Congreso no podrá tratar un nuevo presupuesto hasta el 1° de marzo, porque lo impide nuestra Constitución Nacional», añadió.

En este sentido, reclamó que «el Poder Ejecutivo tenga la mínima sensatez» porque, agregó: «No vamos a boicotear un acuerdo con el FMI porque la Argentina no resiste más inestabilidad económica».

«Por el bien de todos los argentinos y en medio de tanta irresponsabilidad, es alentador que se haya tenido una buena reunión con la titular del Fondo Monetario. El oficialismo tiene que poder asimilar que es minoría en el Congreso de la Nación y que los argentinos votaron un límite, y que el diálogo debe ser sin trampas ni mentiras», concluyó el comunicado difundido ayer.

El viernes, poco después de la votación que definió el rechazo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, acusó a la oposición de haber actuado con «una falta de responsabilidad colectiva que crea incertidumbres cuando lo que necesitamos es seguir construyendo certezas» .

En ese contexto, adelantó que «el Presidente hará uso de la ley 24.156 para prorrogar el Presupuesto vigente y administrar los recursos de modo que el 2022 sea otro año de recuperación, con más capital público, educación, salud y conocimiento, y que podamos avanzar sobre una senda de progreso duradero».

El ministro enfatizó que el Gobierno trabaja «para menguar el daño que significa ‘voltear’ (tal como dijo un diputado opositor) el proyecto de ley».

En su debut con la nueva composición del Congreso, los diez bloques de JxC en la Cámara de Diputados se abroquelaron en el rechazo al Presupuesto 2022 y empujaron tres votaciones en el recinto en las que junto a otros espacios se impusieron al oficialismo, aunque lograr una posición unificada les significó fuertes debates internos mientras que el rechazo al proyecto que fija ingresos y recursos de la administración pública les valió ser cuestionados por «irresponsabilidad» institucional.

Para JxC no fue fácil aunar criterios a lo largo de la jornada de ayer, sobre todo por la nueva composición del interbloque que ahora integran 116 diputados y está atomizado en diez bloques diferentes, cinco más que los que la conformaban hasta el 9 de diciembre.

La posición de dar quórum para la sesión de presupuesto tuvo algunas voces en contra, como la del monobloquista Ricardo López Murphy; y la decisión final de votar en contra de la iniciativa tuvo la resistencia original de la Coalición Cívica, que hasta avanzado el debate en comisión planteaba la conveniencia de abstenerse.

Con este panorama, JxC enfrentará el próximo martes su primera prueba de fuego en el rol de reunir el quórum: deberá ratificar el apoyo de aliados para tratar en el recinto un proyecto sobre Bienes Personales.

A ese escenario llega con una cuestión irresuelta, que en los últimos días preocupó a muchos de sus integrantes: la falta de un jefe del interbloque que cumpla la función de sintetizar todas las voces, función que el radical Mario Negri cumplió en los hechos durante esta etapa, más allá del veto de la línea interna de UCR Evolución que pesa sobre él.

Fuentes parlamentarias señalaron a Télam que, de cara al 2022, la idea de la principal bancada opositora será «continuar marcando sus diferencias con el Frente de Todos pero apelando a la responsabilidad de Gobierno, por haber estado oportunamente a cargo del Ejecutivo y por la expectativa de volver a ese lugar en 2023».

En tanto, con la elección del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales como nuevo presidente del comité nacional de la UCR, el centenario partido inicia una nueva etapa con el triunfo de un ala dura que intentará dar pelea interna en Juntos por el Cambio -con sus socios del PRO y la Coalición Cívica- y que tratará de colocar a un candidato presidencial «boina blanca» en la carrera hacia 2023.

La llegada de Morales al Comité Nacional fue posible luego de haber consensuado una lista de unidad, o al menos integrada, con el sector referenciado en Martín Lousteau, a pesar de la dura batalla interna en el partido.

La semana que comienza también marcará un nuevo escenario que promete fricciones en la interna de Juntos por el Cambio cuando se realice -el próximo miércoles 22 de diciembre- la postergada reunión de la Mesa Nacional del espacio que al parecer sufrirá importantes cambios entre sus integrantes.

La nueva Mesa reflejará los nuevos liderazgos surgidos de la elección legislativa y sobre todo tendrá una impronta más federal, reclamada por dirigentes que fueron clave para la victoria opositora: la santafesina Carolina Losada, los cordobeses Rodrigo de Loredo, Luis Juez y el entrerriano Rogelio Frigerio, entre otros.

