«En JxC sabemos qué hay que hacer, lo que está en discusión es quién y para nosotros es Patricia Bullrich»

El precandidato a diputado nacional por partido Juntos por el Cambio, Ricardo Buryaile dialogó con el Grupo de Medios TVO y habló acerca de diferentes temas, entre ellos de como se vivió la campaña y aseveró que «dentro de JxC estamos de acuerdo en lo que hay que hacer, lo que está en discusión es quién lo va a hacer y para nosotros es Patricia Bullrich».

Buryaile comenzó diciendo: «la campaña arrancó la mañana del 26 de junio cuando terminaron las elecciones provinciales, ahí comenzó y no paró porque hay que hacer notar que ya se habían anotado como senador y diputado Carbajal y Neme que eran candidatos a gobernador e intendente y Paoltroni que también era candidato a gobernador hizo lo mismo».

Indicó además que «a partir de ahí hablaron más de nosotros que de las propuestas y eso me parece que cuando hablas del otro es porque no tenes para hablar de vos y eso pasa. A veces cuesta mucho salir de eso porque el propio periodismo busca el título y ellos son los que dicen de lo que les gustaría hablar porque les gusta eso y se instalan temas que verdaderamente a la gente no le interesan, a la gente le importa el precio del dólar, la inflación, y nosotros hablando de lo que el otro dijo termina hartando a la gente».

José Mayans

El legislador nacional, opinó acerca de los dichos del actual senador José Mayan quien volvió a cargar contra Mauricio Macri a quien culpó de los problemas de Argentina «viendo televisión formoseña, escuche un discurso del senador José Mayans y digo como estamos perdiendo el tiempo por no contestarle a Mayans, las cosas que dice».

«Estoy de acuerdo con que se discuta la cuestión de la reelección, pero una cosa son los cargos ejecutivos y otra son los legislativos. Yo tengo coherencia y lo que veo mal lo veo mal y lo que está bien, está bien puedo estar equivocado, pero siempre estoy en la misma vereda», se explayó.

Mayans no resiste un debate. Hablan de Macri y hace 4 años está Alberto Fernández, este es el gobierno que más deudas tomó en la historia. Alberto Fernández tomó de deuda 130 millones de dólares, esto no es problema me pregunto y tenemos que saber dónde está la plata. El senador no resiste 30 segundos de debate.

Reelección

Al respecto, explicó «en mi caso particular 4 años no estuve en el Congreso de la Nación, estuve dos años trabajando en el ministerio y dos trabajando en mis cosas, pero cuando la ley motive de tu campaña es la descalificación al otro es complicado y es difícil salir y la violencia no solo es física, sino que también es discursiva».

«Hay algunos discursos que incitan a la violencia y a la descalificación permanente, a descalificar al otro y una cosa es el oportunismo porque si sos oportunista sos ventajista y acá hay mucho de eso», señaló.

Gobierno de Mauricio Macri

En relación al gobierno del PRO explicó «es obvio que el gobierno de Mauricio Macri cometió errores, pero si puedo decir que cuando Macri entrega el mandato en diciembre de 2019, el déficit fiscal era negativo 0,4 por ciento. Estos están por entregar con 5 %del producto bruto, una deuda feroz, aumentos feroces y hay que decir que en la economía y la salud las consecuencias se pagan».

«Solucionar los problemas de Argentina excede a Bullrich o Larreta, diría que engloba a toda la clase política. Nosotros ahora vamos a elegir si Bullrich o Larreta y creo que todos en Juntos por el Cambio estamos de acuerdo en que hay que hacer, después uno empieza a ajustar los tiempos, entonces hay que ver cuáles son los problemas para salir de donde estamos, hay que bajar el gasto de la política y también ponerse de acuerdo con los gobernadores para hablar de leyes electorales», manifestó el diputado que va por su reelección.

«Dentro de Juntos por el Cambio estamos de acuerdo en que hay que hacer lo que se esta discutiendo es el quien y para nosotros es Patricia Bullrich porque tenemos un país que este acéfalo a pesar de que tenga 3 cabezas que son culpables y muchos responsables de que haya pasado esto con nuestro país», puntualizó.