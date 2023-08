Ayer visitó la ciudad de Formosa, el ministro de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -CABA-, Fernán Quirós quien encabezó un encuentro con dirigentes y candidatos del espacio local que llevan como precandidato a presidente de Juntos por el Cambio a Horacio Rodríguez Larreta. “Llevamos el mensaje de que la salud argentina requiere una transformación profunda para mejorar la atención a los ciudadanos y también las condiciones de trabajo de los profesionales que estamos dentro. Estamos dialogando sobre cómo construir un plan de salud federal que nos incluya y abrace a todos”, aseguró.

Al brindar una conferencia de prensa en el Hotel Asterión, el funcionario primero dijo: “es un placer estar acompañando la lista de compañeros de política en Formosa y sobre todo llevando el mensaje de que la salud argentina requiere una transformación profunda para mejorar la atención a los ciudadanos y las condiciones de trabajo de los profesionales que estamos dentro”, además de eso “la Argentina necesita un cambio profundo, y nosotros acompañamos a nuestro candidato Horacio Rodríguez Larreta porque creemos que es capaz de transformar verdaderamente de manera definitiva y a largo plazo este país”.

“Estamos dialogando sobre cómo construir un plan de salud federal que nos incluya y abrace a todos, pero también llevando el mensaje de que si queremos cambiar esta Argentina de manera definitiva necesitamos construir una mayoría significativa, todos tenemos algo para aportar en esa construcción porque nuestro país lleva demasiado tiempo de decadencia y requiere no solamente el liderazgo fuerte y consistente como lo es el de Horacio, sino también requiere de equipo, dedicación y trabajo, y sobre todo compartir una visión colectiva de hacia dónde va el país a largo plazo”, aseveró.

Seguidamente, cuando se le preguntó por la salud pública en Formosa dejó en claro que “la salud está delegada a las provincias con lo cual hay que construir un plan federal porque en cada una de ellas, en cada ciudad y en cada pueblo hay cuestiones muy particulares de la cultura local, la salud no se organiza desde una oficina sino del territorio con actores sanitarios y la comunidad en diálogo. Yo no soy ni sería una persona que indicaría cómo se debe resolver la cuestión sanitaria en algún lugar en particular”.

“Los sistemas de salud se miden por los indicadores de resultados: mortalidad infantil, expectativa de vida al nacer, cantidad de enfermedades inmunoprevenibles, enfermedades crónicas no comunicables y satisfacción ciudadana sobre el sistema de salud”, insistió el mismo.

Finalmente, Quirós se mostró muy respetuoso de los sistemas sanitarios provinciales y la información pública. “La forma de modificar o fortalecer alguna estrategia de política pública en términos de salud son fórmulas de construcción local, lo que se puede hacer desde el gobierno nacional es una estrategia donde se generen las condiciones para que las provincias lleguen todas a un punto relativo en común de cómo se comunica la información, cómo se registran y la calidad de los datos; por supuesto también se deben coordinar algunas políticas públicas, sobre todo para los más necesitados, pero la salud está delegada a las provincias”, sentenció.

