«En la Legislatura no integraré el bloque Frente Amplio Formoseño»

La diputada provincial electa por la Libertad, Trabajo y Progreso, Emilia Maciel visitó el piso de Expres en Radio y habló de diferentes temas entre ellos acerca de su trabajo en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre y aseveró que ella, tendrá un monobloque dentro del recinto de tal modo que no integrará el bloque Frente Amplio Formoseño.

Maciel comenzó diciendo: «estoy trabajando para que gane Javier Milei. Considero que Javier es una figura muy disruptiva, es muy distinta a lo que uno esta acostumbrado, si uno escucha a los jóvenes del porque lo votan a él uno va a entender porque uno elige votarlo. Coincido en muchas cosas con él, en otras tantas no, de todas maneras, esto me pasaba dentro de mi propio partido en su momento». Y aseguro que, en esto, Milei siempre les dice que no «somos manada», es por ello que no están obligados a pensar y a decir y sentir igual.

«De todas maneras, también creo que hizo una especie de personaje cuando era más joven para poder irrumpir en los medios de comunicación, porque era eso lo que invitaban a hacer».

«Entiendo que hoy por hoy los jóvenes buscan candidatos un poco más parecidos a uno mismo, más auténticos», indicó.

En relación a que la alejó de la UCR, explicó «a mi me alejó de el radicalismo, la falta de realidad que tenían, esto de construir un espacio. Nosotros decíamos basta de reelección indefinida, interpusimos amparos ante este tema y en el radicalismo había personas que se perpetuaron y tenían un discurso de los cargos legislativos es diferente. En un país como el nuestro, de mucha pobreza y vivís de esos ingresos, es una falta de respeto al votante».

«Los cargos se renuevan y tiene que haber una alternancia en el poder. No puedo pretender para el otro una cosa y para mi otra, eso fue lo que me alejó. Sufrí dentro del espacio. Me trataron de funcional a Gildo Insfrán y yo estaba juntando votos para el espacio, decían que recibía ayuda del Gobierno y allí me decidí a irme», acotó.

Macri-Bullrich

En relación al apoyo de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich al espacio de Javier Milei, manifestó «hay que tener en cuenta que ellos no se han sumado al espacio de Javier Milei, ellos apoyan al partido porque entienden que La Libertad Avanza es la no continuidad del Kirchnerismo y es por ello que nosotros vamos por este lado».

«Lo que hay es un acuerdo explicito de Patricia Bullrich a Javier Milei. Ese apoyo lo hizo rápido porque creo, que teniendo en cuenta de cómo opera el oficialismo, ella pidió actuar rápido porque el kirchnerismo saldría a buscar a sus votantes, es lo que vemos con Morales, Lousteau y algunos más», agregó.

«Agradecemos la grandeza de muchos líderes, creo que Milei a todos aquellos que quieran sumar los tendrá en cuenta. En una recorrida por el oeste, muchos radicales de esa zona me dijeron que acompañarán a Javier, porque entienden que es el candidato que llegó al balotaje».

Oposición en Formosa

Consultada acerca de quien será la oposición en Formosa, explicó «en Formosa la Libertad Avanza es una alianza acá. Yo no tengo porque estar junto a los candidatos que van dentro de la oposición, cada uno tiene su identidad y esencia, yo tengo mi monobloque, voy a estar sola, creo que estará el bloque de Gabriela Neme, después estará el bloque del PRO y la UCR, no se si ellos seguirán teniendo el bloque Frente Amplio Formoseño dentro de la Cámara, se que yo no integro ese bloque.

«De todas maneras, tenemos temas en común y otros que no. Yo buscaré trabajar en coincidencias, siempre buscando el bienestar de los formoseños, entiendo que aquí iremos todos para el mismo lado, porque todo lo que buscamos es cambiar Formosa», cerró.