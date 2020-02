En la previa del inicio del ciclo lectivo, padres «buscan precios» de útiles para reducir gastos

Compartir

Ante el inminente inicio de las clases 2020, el Grupo de Medios TVO recorrió varias librerías de la ciudad para ver el movimiento que va teniendo cada una de ellas. En ese marco dialogó con la propietaria de la librería «La Victoria» ubicada sobre la Avenida Italia 1035 quien contó que ya hay movimiento de clientes sobre todo de jardines de infantes de salitas de 4 y 5 años que llevan las listas para que les realicen un presupuesto.

Según se pudo saber, los precios de los útiles llegaron con un incremento de entre el 40 y 50%.

Anahí, dueña del local comercial, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre esto y respecto a cómo la gente opta por segundas marcas para ajustarse a la difícil economía.

«La gente está buscando precios, desde el lunes comenzó la actividad y estamos a full, la gente empezó a buscar precios de los útiles, está buscando variedad pero sobre todo precios, los productos vinieron con aumento así que hay que buscarle la vuelta con la economía que tenemos, recién estamos recibiendo la mercadería así que no sabemos bien de cuánto es la suba, solo que llegaron más caras, mientras tanto nos estamos acomodando para el inicio del periodo escolar, hay un aumento importante así que tenemos que ver como hacemos nosotros para poder vender y también para darle una solución a la gente, sobre todo los que tienen muchos niños en época escolar no tengan que gastar tanto, que busquen la forma de economizar», explicó.

Asimismo dijo que ante la crisis «por lo general la gente busca precios y cada vez más, las listas de jardines son las que por ahí sí piden que sea de marca porque los chicos necesitan usar material que les dure como son niñitos, pero la mayoría anda buscando exclusivamente precios, incluso usan marcas que no se conocen pero al tener un precio razonable se inclinan por eso».

También reconoció que la lista escolar para jardín de infantes es la que más cuesta comprar por su elevado costo, «la lista de jardín es una de las más caras, las de 4 y 5 años, por eso la gente se prepara con tiempo, algunos vienen con el aguinaldo ya a fin de año a dejar listas, otros en enero, el año pasado preparábamos lista con anticipación, este año estamos un poco atrasados con todo, pero nos dejan listas y preparamos, hacemos presupuestos y preparamos listas de tal jardín o escuela y ya viene el curso entero a buscar acá».

Recordó además que «el año pasado salía entre 2 mil y 2500 pesos aproximadamente una lista de jardín, es un presupuesto importante para los que recién comienzan y era ese monto solamente para útiles que piden para preescolar para todo el año, después queda indumentaria, la mochila, vasitos y demás que es un gasto aparte, solo en útiles era ese importe».

«Ahora la gente ya empezó a pedir presupuesto de varias escuelas y jardines, sobre todo el de prescolar que es el que pisa más fuerte», acotó.

Para finalizar contó que a mediados de año nuevamente hay un fuerte movimiento de ventas debido a que muchos chicos pierden sus útiles y otros los renuevan. «Casi todo el año los chicos pierden de todo, pero a mediados de año se siente de nuevo en las librerías el movimiento, sobre todo después de las vacaciones cuando los chicos tienen que renovar porque pierden o les falta, ya sea lápices, goma de pegar, cuadernos que ya ocuparon, lápices de colores, marcadores, eso todo el tiempo se compra», culminó.