En medio de su show, Wos lanzó una indirecta contra Milei, Macri y Bullrich

El rapero Valentín Oliva, mejor conocido como Wos, ofreció un espectáculo en el estadio del Club Deportivo Morón, ubicado en la zona oeste del conurbano bonaerense. En pleno concierto, y de cara a la segunda vuelta electoral programada para el 19 de noviembre, el joven artista de 25 años sorprendió al público con una improvisación que incluyó indirectas hacia el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, así como a los referentes de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

“No soy un falso león y no rancheo con los gatos, ni me abrazo a un pato”, cantó Wos ante una multitud de personas.

A través de sus rimas, el artista urbano cuestionó la postura política manifestada días atrás por Bullrich, candidata a la presidencia por JxC, y el ex presidente Macri, quienes instaron a votar por Milei en la segunda vuelta electoral, en la que también participará Sergio Massa, ministro de Economía y postulante a la Casa Rosada por Unión por la Patria.

Los animales elegidos por el cantante representan los apodos de estos tres dirigentes: al referente libertario se le conoce como “El León”, Bullrich es llamada “Pato” en su círculo cercano, haciendo referencia a las primeras letras de su nombre de pila, y Macri es nombrado, desde la oposición, como el “gato”.

“Hace tiempo, y espero que haya claridad para el camino que se viene, que se vea un destino un poco más claro. Que veamos un poco de luz pronto, y siempre se debe construir con amor, esa debe ser la base. Aguante Argentina y los que odian el país, que se recontra mejoren”, dijo el rapero para referirse al momento electoral.

No obstante, esta no es la primera vez que Wos -ganador del premio Gardel de Oro en 2022- expresa su posición. En septiembre pasado, durante un concierto en la ciudad chilena de Santiago, condenó el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Basta de odio, basta de violencia, y basta de atentar contra la democracia, en Argentina y en todo el continente”, expresó en uno de sus shows.

El pato y el león, en una foto

de Milei

Después de quedar en tercer lugar en las elecciones generales del domingo, la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, conformada por Bullrich y Luis Petri, anunció su apoyo a Milei de cara al balotaje del próximo mes. La decisión fue respaldada por Macri y provocó una profunda división en la coalición.

Mientras la líder del PRO expresaba su postura, el líder libertario hizo una peculiar publicación en sus redes sociales: una imagen que mostraba a un pato y un león abrazados de manera amigable, con personas ondeando banderas y vistiendo camisetas de Argentina detrás de ellos.