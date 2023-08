En operativo contra la explotación sexual infantil, allanaron domicilio de Formosa

Ayer se llevaron a cabo más de 60 allanamientos en todo el país en el marco del Operativo “Aliados por la Infancia”. Se trata de la primera acción internacional concebida y coordinada por Argentina con el objetivo de desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil. La investigación involucró objetivos ubicados en la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro y Formosa donde se allanó un domicilio.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, la Dra. Natalia Tafetani, titular de la Fiscalía número 4 en Formosa, habló del Operativo e indicó que “se trata del primero coordinado desde la Argentina, tiene el mismo carácter o connotación que los operativos Luz de Infancia que antes tuvieron más repercusión a nivel nacional e internacional”.

Seguidamente señaló que en nuestro país se llevaron a cabo 61 allanamientos en 16 provincias en total y que en Formosa hubo uno, pero sin detenidos. “Allanamos la casa de un masculino, de una edad media, tiene un trabajo fijo y estable en la ciudad capital, vive solo”, asintió.

Consultada si se pudo comprobar que compartía material o lo consumía, respondió que el caso es muy particular porque “ya se originan otras investigaciones previas donde nosotros ya sabemos que estas personas son participantes de las redes, en este caso en particular no es un usuario aislado sino que forma parte de ese gran grupo que tiene una característica muy particular porque la red es puerto a puerto lo cual implica que todos pueden ser servidores y usuarios ya que todos pueden subir material. Los miembros de la red lo pueden ver y también compartir y viceversa; esta interrelacionados permanentemente”.

Por otro lado, Tafetani dejó en claro que el acceso a estas redes “no aparecen como un aviso publicitario” sino que “es necesario tener la capacidad técnica suficiente para entrar a una dark web donde hay que tener cierto nivel de conocimiento en sistemas y computación”.

“Son delitos excarcelables, nosotros lo que evaluamos es que no hubo destrucción de evidencias durante el allanamiento. No hubo peligro de fuga ya que para eso previamente se investigó a la persona que nosotros identificamos como ‘objetivo’ con una letra y un número, acá era el A63. La tarea de informe socioambiental y demás se realiza un tiempo antes del allanamiento para saber el perfil que tiene, si viven otras personas en las casas, puede haber otros usuarios de esta concesión puntual que tenemos y desde ahí vamos eliminando datos y circunscribiendo también a la persona que queremos llegar”; aseveró la Fiscal.

A continuación, insistió que “el solo hecho de tener material de abuso sexual infantil ya implica un delito, por eso es importante que las personas que, de alguna forma, accidentalmente (como es el primer argumento de muchos) den aviso y denuncien”.

Investigan la posible

producción de este

material en Formosa

En otro tramo de la entrevista, Tafetani confió que actualmente investigan en Formosa un posible caso de producción de material de abuso sexual infantil. “Hay mucho más de lo que sabemos, hoy formamos parte de un operativo en esta red, después acá tenemos un montón de investigaciones activas que son particulares que acceden y distribuyen, incluso tenemos investigaciones activas de posibles producciones en Formosa. Si logro detectar que acá tengo producción sin dudas tengo que dar curso a los delitos de abuso sexual, promoción posiblemente prostitución, corrupción de menores, etc. es más amplio”, dijo.

Asimismo, señaló que para la investigación ya cuentan con un equipo conformado que se manejan con mucha reserva y que también los jueces entienden muy bien del tema y nos acompañan.

Finalmente, a la Fiscal se le preguntó por cómo hace para enfrentar cada uno de los casos que le toca. “Lógicamente que se abre una llama de pensamiento y conjetura, y cuando uno tiene hijos, sobrinos cuesta un poco más, pero nosotros nos vamos capacitando un poco más, nos vamos capacitando, para eso las propias agencias internacionales trabajan con capacitaciones, hay ciertas recomendaciones de cómo tomar terapia psicológica para que no nos afecte en lo personal, cuesta entender el morbo que pasa por la cabeza de las personas ni qué placer pueden encontrar en eso. A veces nos encontramos que son adolescentes con algún desarrollo físico un poco más avanzado, pero en la mayoría de los casos son niños muy pequeños”, cerró diciendo.