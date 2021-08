En su visita a Formosa, Bullrich aseguró: “Hay una fuerte rebelión que se va a ver en estas elecciones”

Compartir

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, visitó ayer Formosa para brindar su apoyo a los precandidatos a diputados nacionales por el frente “Juntos por una Formosa Libre”, Fernando Carbajal y Emilia Maciel. Cumplió una amplia agenda en la ciudad donde recorrió sectores, dialogó con vecinos y renovó las críticas hacia el gobierno provincial.

“La primera impresión que tuve en esta visita a Formosa es que realmente viví de nuevo todo lo que viví la última vez, un control total, la humillación de las familias de estar cuatro horas en una fila para ingresar a Formosa, muchos de ellos me contaron que era la primera vez que salían en dos años y que estuvieron hasta siete horas parados para que les hagan un examen de PCR, yo estoy recorriendo el país y esto no pasa en ninguna parte, Formosa sigue siendo un lugar donde la libertad no forma parte de la vida cotidiana de los ciudadanos”, lamentó.

Además opinó de los dichos del gobierno provincial, quien acusa a la oposición de ser culpables de traer el virus que causó muertes en Formosa. “Esa es una mentira total y absoluta, el gobierno esconde las cifras, tenía muertes en el placard, no dijeron la verdad, ellos saben que eso no fue así, que la gente no podía seguir viviendo con sus comercios cerrados, que no se podía seguir con los chicos sin escuela, quiero saber qué plan tiene el gobierno para recuperar ese tiempo sin escuela, qué plan tiene para recuperar la pérdida de todos los comerciantes de esta provincia, qué plan tiene para recuperar la salud mental de los clorindenses que estuvieron tanto tiempo encerrados sin poder salir, la verdad es que nosotros vinimos justamente a ayudar a un movimiento que nació por la opresión que Insfrán le generó a la sociedad, vinimos a apoyar un fenómeno que existe, además me encantaría conocer la conducta personal de Gildo Insfrán durante todo este tiempo, ya conocimos la del presidente que decía una cosa y hacía otra, quiero saber qué hizo el gobernador, quiero todas las entradas a la residencia de Insfrán”, exclamó.

Bullrich también se refirió a la explicación que dio Alberto Fernández, por la celebración del cumpleaños de su esposa en la Quinta de Olivos en plena fase 1 en el país. ”El presidente no dio ninguna explicación sobre esto, primero dijo que era su mujer, después dijo que se hacía cargo, habla de error, él no tiene dimensión de la profundidad de sus palabras, de la agresividad de sus palabras durante todo el tiempo de la cuarentena, nosotros siempre pedimos una oposición distinta, siempre creímos que había que tener equilibrio entre la salud, la economía, la libertad y la educación, se lo dijimos en abril del año pasado, siempre pensamos que no se podía cerrar y clausurar la vida de todos los argentinos y tenemos ejemplos”, expresó.

“Nosotros logramos mantener el equilibrio, el que no lo mantuvo es el presidente, el que retó y reprimió a los argentinos fue él y ahora descubrimos que él fue el primero que violó las normas, las palabras y su moral han quedado totalmente devaluadas, esto no fue un error, él dictó la ley, hay 30 mil argentinos con causas penales por lo que él dictó y quiere decir que lo suyo es un error, es lo mismo que dijo con lo del vacunatorio VIP, que colarse en la fila no es delito”, aseveró sobre el mandatario nacional. “Veremos cómo estas palabras repercuten en la gente, creo que cada vez que habla se devalúa cada vez más su palabra”, señaló.

“Nosotros hemos venido a Formosa para liberar y ayudar a esta rebelión del pueblo formoseño contra su propio gobierno porque acá ha habido maltrato, violación a los derechos humanos, economía cerrada, educación cerrada, el mismo gobierno mintió sobre las muertes que había y de golpe aparecieron un número mayor, acá lo que nos preocupa y lo dijimos desde el primer día es que en este gobierno y en esta cuarentena se debería tener quilibrio entre la salud, la economía, la libertad y la educación, pero no hubo equilibrio en nada de eso, y Formosa aplicó prácticas autoritarias, casi dictatoriales y lo hemos visto con los formoseños que no pudiueron entrar hasta que la justicia lo permitió, tuvo que venir una comisión de derechos internacional por los lugares donde se tenía gente sana en lugares tipo prisión, la sociedad tiene que liberarse de un gobierno que está hace 30 años y que dice que quiere quedarse 25 años más, que es la voz del pubelo, lo importante es que Formosa encuentre en esta rebelión la posibilidad de votar dentro de poco, nuestra propuesta de Juntos por el Cambio es una forma de representación de sus derchos al trabajo, a la salud, a la educaicón y que terminen con estos gobiernos feudales”, dijo.

“Yo le pido a Insfrán que cambie la ley electoral, que no se reelija más porque 30 años no se puede tener reelección eterna, los gobiernos y la democracia necesita alternancia, trabajo, producción, empresas, hoy he recorrido muchísimos lugares de gente que estuvo durante meses sin trabajo, estuve con padres organizados que me contaban que en julio empezaron las clases, siento que hay una fuerte rebelión que se va a ver en estas elecciones, seguramente acompañando a quien fue un juez de la libertad como Carbajal que tuvo la valentía de salir de ese molde para defender los derechos de todos los formoseños”, expresó.

“Nosotros conocemos la oscuridad que hay en Formosa,sabemos lo que pasa, que no hay transparencia, información, sabemos que hay medios que no hablan de la visita de la presidenta del PRO que vino a apoyar a su lista, hablan solo de Insfrán, esos no son medios de información, son medios de propaganda, no pueden no comunicar de la presencia de otros funcionarios, necesitamos libertad de prensa, de expresión”, pidió.

Recordó que durante la fase 1 en Formosa, “hubo una gran cantidad de gente que salió a luchar para abrir sus negocios y les hicieron causas, que perseguían sin parar, que ponían personas en la puerta de sus casas, yo lo viví al entrar a Formosa donde tardé cuatro horas y media, por eso le proponemos a toda la sociedad rebelarse”.

“Vamos a hacer todo lo posible para ganar las elecciones, vamos a entrar a la casa de cada formoseño, le vamos a decir lo que decía San Martín, que la libertad no tiene precio, no se puede vivir en una situación en la que los ciudadanos son rehenes de un plan social, de un empleo, de un gobierno que los controla, que no se puede cerrar la producción y solo tener empleo público porque así no crecen las familias, vamos a recorrer casa por casa, no sé si vamos a ganar o no, lo importante es el trabajo que podamos hacer, ojalá podamos ganar y romper esta hegemonía, la vamos a luchar y eso es lo importante”, dijo confiada.

“Tuve un buen recibimiento en Formosa de parte de todas las fuerzas de seguridad, incluida la Policía de Formosa me saludan con respeto, ni hablar de Gendarmería y Prefectura que tienen asiento en la provincia, el respeto me lo gané a partir de una gestión en la que dignificamos a las fuerzas de seguridad, les dimos su lugar, las defendimos cuando eran atacadas injustamente, creo que eso está en el corazón de ellos y también en el mío”, aseguró la ex ministra de Seguridad de la Nación.

“Nunca antes pisé Formosa porque fue siempre difícil para nosotros, hemos tenido problemas serios acá durante mi gestión como ministra, en Formosa querían manejar ellos las fuerzas de seguridad nacionales, pero nunca lo permitimos”, recordó.

Para finalizar dejó un mensaje para los formoseños. “Algunas veces las luchas comienzan, luego paran, pueden seguir, pero la democracia, la libertad, la república, la cultura del esfuerzo valen la pena, yo los convoco a que acompañen a Fernando Carbajal, a todos nuestros candidatos, que sepan que tenemos valores profundos y queremos que Formosa sea una tierra de trabajo, prosperidad y no solo una tierra que se recuerde porque ha tenido lugares de encierro como en esta cuarentena”.

