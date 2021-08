Insfrán firmó obras con intendentes por más de 25 mil millones de pesos

Compartir

El gobernador Gildo Insfrán encabezó este martes el acto de firma de actas de inicio de obras y llamados a licitación para la totalidad de los Municipios y Comisiones de Fomento de la provincia por más de 25 mil millones de pesos, en el marco de un plan denominado “Cien Obras para Formosa”

En total, se trata de 60 mil millones de pesos entre nuevas obras y las que ya se encuentran en plena ejecución en todo el territorio provincial.

La ceremonia tuvo lugar en el Polideportivo Policial “28 de Mayo” con la presencia del vicegobernador Eber Solís, el senador José Mayans, los intendentes y presidentes de comisiones de fomento como también de juntas vecinales. Además legisladores, funcionarios del Poder Ejecutivo y los precandidatos del Frente de Todos.

El paquete de obras incluye autovía y obras complementarias, viviendas, hospitales, centros de salud, centros de Desarrollo Infantil, acueductos, pavimentación, obras eléctricas, reservorio de agua, construcción de veredas comunitarias, granulado para calles, entre muchas otras.

En el caso de la Capital, se firmó con el intendente Jorge Jofré la construcción del Instituto Politécnico “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” en el Polo Científico y Tecnológico; la construcción de la autovía desde la rotonda Virgen del Carmen hasta el barrio Namqom; obras complementarias desde la autovía Ruta Nacional Nº 11; ampliación y protección de márgenes de costa de la toma de agua cruda; construcción del Acueducto zona sur-oeste del barrio San Antonio al Lote 111.

Además un salón de usos múltiples en los barrios La Nueva Formosa y Santa Rosa; seis Centros de Desarrollo Infantil en Lote 110, Lote 111, Nueva Formosa, 8 de Marzo, Villa del Carmen y Monteagudo; extensión de red de desagües cloacales y conexiones domiciliarias en el barrio Simón Bolívar.



Cien actas



El gobernador explicó que el acto, donde se firmaron cien actas de nuevas obras, obedece a que el 18 de Agosto comienza la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio, según el cronograma electoral de las PASO del 12 de septiembre, y no será posible visitar todas las localidades para realizar un acto oficial con cada intendente.

Al mencionar el acto presidido por el Presidente Alberto Fernández donde se entregó la casa número veinte mil, consideró que “parecen pocas, pero son muchas en el contexto en el que estamos” y recordó que las viviendas estaban semi-terminadas cuando dejó el gobierno Cristina Fernández, pero “el egoísmo y la miopía del presidente anterior, trataron de ocultar las obras que eran para beneficiar a los que más necesitaban, privilegiando ellos endeudar la Nación con los organismos multilaterales de crédito y a la vez hacer esa bicicleta que era endeudar y fugar la plata”.

Señaló que la deuda contraída y el dinero fugado “coinciden, qué casualidad, la mayoría de los que lo hacían eran amigos o cercanos al primer mandatario”.

“También decía la compañera Cristina Fernández qué hubiera pasado si mi hermana hubiera hecho una transferencia de 25 millones de dólares, qué hubieran dicho hasta hoy. Pero todos se alarman y sorprenden porque el presidente cometió un desliz, un error, y tuvo un encuentro por el cumpleaños de su pareja” cuestionó.

Tras recordar que el presidente pidió disculpas, asumiendo su error y la total responsabilidad del hecho, “no le escuché al señor Mauricio Macri arrepentirse ni pedirle disculpas al pueblo argentino, que en ese mismo lugar, entraban jueces de la Nación, camaristas y al día siguiente metían presos a compañeras y compañeros”, hecho que no causó la alarma ni tomó tanta trascendencia pública.

Se preguntó quién hizo más daño, “una foto del cumpleaños de la pareja del Presidente o todas las otras visitas, y esa foto donde lo vemos cenando con la secretaria general del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde, sonrientes, contentos, alegres, para endeudar a cuantas generaciones” para añadir que “seguramente nosotros no veremos la cancelación de esa deuda”.



Viviendas



Durante su discurso, Insfrán recordó que “en Formosa también hicieron lo mismo, teníamos 7 mil inscriptos en el IPV de futuros adjudicatarios, y cuando proyectamos la Nueva Formosa, y hablábamos de 5.400 viviendas que se iban a hacer en cuatro etapas, yo decía con esto vamos a llegar prácticamente a un déficit cero en la demanda habitacional, pero esto no ocurrió porque durante el gobierno de Macri nos suspendieron todas las remisiones y tuvimos que construir con nuestros propios recursos”.

Señaló que ahora puede observarse el avance de las viviendas en construcción y anunció que “muy pronto estaremos haciendo entrega a los destinatarios de cada una de ellas”.

Dijo que el paquete de obras con intendentes, están incluidas viviendas para toda la provincia, y habrá más porque el titular del IPV tiene las directivas de visitar los municipios, el equipo social debe hacer el relevamiento para saber cuál es la demanda de cada lugar, porque “tenemos un ministro que cumple con las directivas del Presidente y es alguien que conoce de esta situación, porque fue intendente de Avellaneda”.

Durante el acto presidido por el gobernador Gildo Insfrán se firmaron inicio de obras y llamado a licitación para todas las localidades de la provincia.

Este ambicioso paquete de obras de desarrollo de infraestructura tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los formoseños y promover la equidad territorial.

Al respecto el ministro de Economía, Haciendas y Finanzas, Jorge Ibáñez expresó que “Detrás de estas 100 obras hay trabajo de muchos formoseños, técnicos, ingenieros, arquitectos y empleados de la administración pública que han trabajado durante meses realizando los proyectos y discutiendo con los ministerios nacionales” estimó.

Y resaltó que esto es posible porque el gobierno nacional, bajo la presidencia de Alberto Fernández, “es un gobierno que escucha” siendo la gestión principal la que realiza el gobernador.

En ese marco Clorinda tendrá más pavimentación y obras complementarias de 15 cuadras de la calle Mendoza; dos cuadras y bocacalle de la calle Catamarca, dos cuadras de la Córdoba, dos cuadras de la Hertelendy, dos cuadras de la 12 de Octubre.

Además, cuatro cuadras de pavimentación y obras complementarias de la avenida Roque Sáenz Peña; construcción de desagües pluviales y segunda etapa de construcción de red de aguas y cloacas, en la misma avenida y construcción de un centro de desarrollo infantil.

Para El Colorado se anunció la construcción del nuevo hospital; un Centro de Desarrollo Infantil; la ampliación de la cobertura cloacal de la cuenca Nº 1; construcción del Instituto Superior de Formación Docente “República Federal de Alemania” y de la Escuela Nº 528.

En tanto El Espinillo tendrá obras como la conservación la Ruta Nacional Nº 86 y pavimentación de 15 cuadras y en Estanislao del Campo: construcción de la línea de media tensión 13,2 Kb; subestación transformadora línea de baja tensión y alumbrado público en el barrio Ferroviario y rehabilitación de la planta potabilizadora de agua.

Para Comandante fontana se anunció la pavimentación de 10 cuadras de la avenida San Martín, Marcelo Rojas y Rivadavia; estabilizado granular de longitud 2,5 Km para acceso a escuela agrotécnica.

Capital

Para la Capital, se anunció la construcción de Instituto Politécnico “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” en el Polo Científico y Tecnológico y otra trascendente obra como autovía desde la rotonda Virgen del Carmen hasta el barrio Namqom; obras complementarias desde la autovía Ruta Nacional Nº 11.

También la ampliación y protección de márgenes de costa de la toma de agua cruda; la construcción del Acueducto zona sur-oeste del barrio San Antonio al Lote 111.

Asimismo se edificará un salón de usos múltiples en el barrio La Nueva Formosa y otro en Santa Rosa. Se harán seis centros de desarrollo infantil en el Lote 110, Lote 111, Nueva Formosa, 8 de Marzo, Villa del Carmen y Monteagudo y la extensión de red de desagües cloacales y conexiones domiciliarias en el barrio Simón Bolívar

A su vez, en la localidad de General Belgrano se iniciarían obras de pavimentación de la Ruta Provincial Nº 23; conservación de la Ruta Nacional Nº 86; enripiado, desagües y mejorado de calles en los barrios 17 de octubre, Centro, Obrero, 8 de diciembre y San Antonio.

Para General Güemes la ampliación del reservorio de agua dulce; conservación de la RN Nº 86 y mejoramiento habitacional en tanto que en General Lucio V. Mansilla la construcción de veredas comunitarias; limpieza integral de calles y drenajes con desmalezados.

Para el municipio de El Chorro la construcción de 30 cisternas para agua potable; centro de distribución de agua potable; extensión y reparación del alumbrado público.

En Herradura serán cuatro cuadras de pavimento, y 20 viviendas urbanas y en Ibarreta la construcción de veredas comunitarias.

Con Ingeniero Juárez se firmó la construcción de centro de desarrollo infantil; veredas comunitarias; optimización de 2800 metros de infraestructura vial; embellecimiento y limpieza de espacios verdes.

La localidad de Laguna Blanca tendrá 160 viviendas urbanas; ocho módulos habitacionales; conservación RN Nº 86; embellecimiento y limpieza de espacios verdes mientras que en Laguna Yema se trabajará en el acueducto desde esta localidad hasta Los Chiriguanos; estabilizado granular al matadero municipal y construcción de acueducto en Pozo de Mortero.

Las Lomitas también recibirá 80 viviendas urbanas; pavimentación de 13 cuadras de la calle Libertad y 9 de julio; enripiado en el barrio San Luís y Colonia Muñíz.

En Misión Laishí: acueducto de agua cruda desde el Río Paraguay hasta Misión Laishí y Villafañe; construcción de veredas comunitarias, mientras que en Laguna Naineck se desarrollará la construcción de veredas comunitarias y conservación de la RN Nº 86.

La localidad de Pirané contará con 160 viviendas urbanas; pavimentación de ocho cuadras de la avenida Alberdi; estabilizado granular de la avenida Alem y Juan Bautista Alberdi; construcción de ciclovía de hormigón armado y desagüe pluvial; estación de bombeo en reservorio de agua dulce

En Pozo del Tigre la pavimentación de cinco cuadras de la calle Doctor Alfredo Aquino, desde calle Jorge Newbery hasta RN Nº 86; estabilizado granular calle Soldado Villalba, Tomás Albarracín, Acceso a comunidad Wichí y construcción de un centro de desarrollo infantil.

La localidad de Riacho He Hé tiene entre sus obras la pavimentación hasta Tres Lagunas; 40 viviendas urbanas y en San Martín Dos, ampliación servicio de agua dulce; estabilizado granular del ingreso a la Colonia Osvaldo Quiroga.

Para Misión Tacaaglé se anunció la construcción de reservorio de agua potable y conservación RN Nº 86.

El intendente de Villa Dos Trece firmó el inicio de obras de pavimentación de seis cuadras de la calle Néstor Kirchner; estabilizado granular del acceso a la toma de agua potable mientras que la jefa comunal de Villa Escolar lo hizo por el embellecimiento de espacios verdes y mantenimiento de drenajes; construcción de veredas comunitarias; optimización de la red de agua potable.

Un importante acueducto desde el Río Paraguay hasta Villafañe y Misión Laishí, mientras que en Buena Vista se construirán 20 viviendas urbanas; puente de hormigón sobre el riacho El Porteño, en tanto que para la comunidad de Los Chiriguanos: construcción de acueducto de agua cruda desde Los Chiriguanos hasta Laguna Yema.

En Fortín Lugones la pavimentación de seis cuadras de la avenida 9 de Julio y construcción del matadero municipal, en tanto que para Gran Guardia: veredas comunitarias al igual que en Colonia Pastoril, sumándose a esto el enripiado de 10 cuadras.

Además, Pozo de Maza: construcción de veredas comunitarias y en San Hilario: terminación de viviendas económicas; limpieza de calles y espacios verdes; Siete Palmas: pavimentación de la Ruta Provincial Nº 8 y puentes sobre el riacho El Porteño, tramo empalme RP Nº 2 y Siete Palmas; construcción de plazoleta recreativa y cultural; veredas comunitarias.

Para Subteniente Perín la construcción de acueducto y planta potabilizadora en Lavalle, Riacho de Oro y Subteniente Perín; sistema de desagües pluviales; estabilizado granular de ocho cuadras alrededor del hospital local.

Entre las obras destacadas, la pavimentación de la RP N°6 en el tramo Tres Lagunas – Riacho He Hé y para Lamadrid importantes obras eléctricas.

Tanto en Posta Cambio Zalazar, como en Guadalcazar las obras serán veredas comunitarias y en El Potrillo se concretará la construcción de un centro de desarrollo infantil.

