Felipe Pettinato volvió a trabajar tras su internación: “No tomo una gota de alcohol ni una pastilla para dormir”

Compartir

Linkedin Print

Felipe Pettinato está luchando contra sus adicciones desde hace años. El joven permaneció internado en una clínica por un brote psicótico, se recuperó y volvió a trabajar con su padre, Roberto Pettinato, conductor del ciclo Genio o idiota que se emite por Radio Pop de lunes a viernes de 13 a 16.

“No tomo una gota de alcohol ni una pastilla para dormir”, dijo el joven en una entrevista con Intrusos a la salida de la radio. Cuando le preguntaron cómo transitaba la lucha diaria contra las adicciones, Pettinato respondió: “Bien, lo que yo tengo es una personalidad adictiva”.

“Pasé por muchas crisis, me separé en pandemia como mucha gente, también perdí el rumbo laboral… El rubro en el que yo estaba se desplomó como muchos rubros. Me está costando volver a estar”, agregó en el programa de América sobre los problemas a los que debió enfrentar en los últimos meses.

Por otra parte, señaló que tiene contacto con su hija, fruto de su relación con Sofía Colasante, su ex pareja. “El día del niño estuve con Juanita Michela. Fue un momento precioso. Siempre que nos vemos es precioso, con la mamá de mi hija me llevo espectacular”, relató Felipe, muy contento. “Mi familia me decía que no me muestre con los periodistas, pero yo no tengo nada que ocultar”, explicó.

Asimismo, se refirió a la denuncia en su contra por un presunto abuso sexual de una adolescente de 14 años, hermanastra de Colasante, que habría ocurrido en marzo de 2018. “Sigue avanzando y de la manera correcta y bien porque soy 100% inocente”, manifestó Pettinato respecto a los avances en la investigación.

También le consultaron sobre Chano Charpentier, el cantante que se encuentra en un centro terapéutico, luego de haber estado en terapia intensiva al recibir un disparo en el abdomen por parte de un policía mientras tenía un brote psicótico. “Tienen que tratar el tema de las adicciones de manera diferente. Una teaser no lo puede resolver tampoco. Algo van a tener que cambiar, modificar la ley de salud mental”, aseguró.

Su hermana Tamara Pettinato también había realizado una reflexión sobre las personas que sufren adicciones. “Me acuerdo de que un psiquiatra una vez le dijo a mi hermano: ‘Si vos seguís en este camino, la última cara que vas a ver antes de morirte, es la de tu mamá: tus amigos se van a ir alejando, tus hermanos se van a cansar, tus primos también. Tu mamá es la última cara que vas a ver’”, en el ciclo ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos), conducido por Ernesto Tenembaum y en el que Tamara es columnista.

Y después, ejemplificó con lo que vive carne propia su madre, Cecilia Dutelli: “Y es la verdad: no saben lo que sufre una madre. Bueno, los padres también, supongo. Nosotros, en mi caso, mi mamá siempre fue la que se hizo cargo de todo. Y es terrible, terrible. Es toda la familia, en realidad”, enfatizó.

Compartir

Linkedin Print