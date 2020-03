En una entrevista en televisión, Silvina Luna mostró que su empleada trabaja con barbijo

Compartir

Desde el viernes y por decisión propia, Silvina Luna se encuentra aislada por cuestiones preventivas por el cononavirus. Sin embargo, aunque ella no sale de su departamento en Puerto Madero, sí fue a su casa su empleada doméstica, que desempeña sus tareas con barbijo.

“No estoy obligada a hacer una cuarentena, pero estoy inmunosuprimida porque tomo corticoides y tengo una insuficiencia renal crónica», explicó la ex Gran Hermano en diálogo vía Skype con LAM y contó que todo el fin de semana estuvo sola en su casa.

“Está bueno cómo nos manejamos, previniendo y no llegando a la cantidad de casos que hay en otros países. Es importante concientizar, que quienes tienen riesgo traten de no salir, de tomar recaudos por estos días. Estamos en un momento en el que si todos ponemos fuerza y consciencia podemos parar esto y no llegar a casos como los que hay en el mundo, hay que tomar consciencia y no subestimar”, pidió la modelo, que hoy debía debutar en el panel de Pampita On Line, pero que aún no sabe si lo hará o no.

El viernes fue su hermano a su casa y desde ese momento no vio a más nadie, tampoco salió a hacer compras: “No como nada procesado, como frutas y verduras orgánicas, tengo un lugar que me mandan las cosas hasta la puerta y las lavé. No me angustia (estar sola en la casa), soy solitaria y me gusta estar en casa, leo, estudio, el viernes vino mi hermano y yo entré ese día en cuarentena, no tuve contracto”.

Recién hoy volvió a ver a alguien: “Hoy vino Norma que es al chica que limpia, vino con barbijo, se lavó las manos. Ahora vino norma pero el fin de semana estaba sola, no era necesario que me lavara a cada rato. Norma vino con barbijo porque vino en transporte publico, se esta lavando las manos a cada rato”.

La entrevista que dio Silvina tuvo inmediata repercusión en las redes sociales y muchos usuarios la criticaron, entre otras cosas, por haberse aislado ella y no haberle dado el día libre a su empleada.

“Esta son las cosas que me dan asco. Silvina Luna haciendo trabajar con barbijo ala empleada y ella así nomás. Por qué no le das el día o tapate vos también”, “Ella hace la cuarentena pero ‘a la chica que limpia’ en su casa la hace trabajar igual y encima usando barbijo una actitud totalmente repudiable”, “No sea cosa que tenga que barrer ella”, “Que alguien le avise que ‘la chica que limpia’ viajó en el Roca con cientos de personas”, “Pasaron Micky Vainilla y Dicky del Solar y dijeron que Silvina Luna no da mas de Facho”, “No entendió que no cualquiera usa barbijo, salvo que esa persona está enferma, o haya tenido el virus, no entienden nada, ¿o porque es su empleada doméstica tiene que usarlo?” y “Me parece irresponsable su actitud con ‘su mucama’” fueron algunos de los comentarios en las redes.

“Hace diez años me hice una cirugía, en la cual un médico irresponsable puso un producto dentro mío que mi cuerpo rechaza. En breve sale el juicio oral. Espero que se haga justicia, no solo por mí, sino por muchas chicas que están padeciendo lo mismo. Incluso peores, con trasplante de riñón. Yo no llegué a eso, pero sí tengo una insuficiencia renal por la que me tengo que cuidar el doble o un poquito más que el resto. Por la insuficiencia y por estar inmunosuprimida por corticoides”, contó en un video que subió el fin de semana desde su casa, en le que hacía referencia a la operación que le realizó Aníbal Lotocki en 2011.

Luego explicó cómo se cuidaba para no contraer el coronavirus: “Compré toallitas desinfectantes para superficies, como el picaporte. Trato de armar reuniones vía videollamada. Ayer hablé así con varios médicos. Yo me tengo que sacar sangre cada dos semanas y mi médica me manda las órdenes a domicilio. Me costó mucho conseguir alcohol en gel. Lo tengo en la puerta de casa cuando viene gente, como mi hermano que está por llegar. Pienso que lo bueno de esto es que nos pone a todos solidarios. Nos involucra a toda la población mundial”.