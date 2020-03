Reunión clave de la UEFA por el coronavirus: Eurocopa, Champions League y cuándo reanudar el fútbol

Compartir

El coronavirus ha puesto un freno al fútbol mundial. Europa ha interrumpido todas sus ligas principales (España, Inglaterra, Italia y Alemania) y sus certámenes internacionales (Champions League y Europa League) hasta nuevo aviso, pero los dirigentes no pueden detenerse aquí, sino que tienen que tomar decisiones importantes en las próximas horas.

Con la pelota quieta, las autoridades mueven carpetas para pleanear cómo se llevará adelante la reanudación y de qué manera se modificará el calendario afectando lo menos posible a los clubes. En este marco, la UEFA realizará una reunión virtual para que cada dirigente proponga qué hacer.

Según informó el sitio Daily Mail, la gran preocupación es la Eurocopa 2020, cuyo comienzo está estipulado para el 12 de junio y por primera vez tendrá como sedes a ciudades de 12 asociaciones. Este certamen impide que los torneos se reanuden una vez terminada la cuarentena, ya que no pueden celebrarse en simultáneo. Por ese motivo, la principal propuesta será que la Eurocopa se dispute en 2021. La misma es impulsada desde la federación italiana, en cuyo país ya hay más de 2.158 muertos. El propio Gabriele Gravina, presidente del organismo, anticipó: “Propondremos que la UEFA posponga el Campeonato de Europa”, en declaraciones a Sport Mediaset.

De esta manera, se reanudarían todos los campeonatos y las últimas jornadas se celebrarían en junio, ya sin la Euro en el calendario. Además, el trofeo de naciones ni siquiera pudo completar sus clasificados, ya que las semifinales del repechaje nunca llegaron a definirse por el coronavirus. ”Nosotros buscaremos llegar al final de este campeonato porque entendemos que sería lo más justo, más correcto para darle la definición que corresponde a tanto sacrificio, tanto empeño y tanta inversión de nuestras empresas», agregó.

Otra de las opciones es anular los torneos y comenzar la próxima temporada en agosto. Esto provocaría que no haya campeones, ascensos ni descensos, aunque esta moción prácticamente no tiene apoyo, sino que han sido algunos clubes (sobre todo los más complicados con la pérdida de la categoría) los que lo han insinuado.

Por último, Rusia ya tiene un proyecto listo para presentar. Alexei Sorokinm, jefe del comité organizador del Mundial 2018, anticipó que el país se postulará para albergar el certamen y que son capaces de hacerlo en tiempo y forma: “Por supuesto que estaremos listos, pero primero tenemos que discutir cómo se vería el formato, cuántos juegos tendrían lugar, etc.».

En Rusia se han registrado 93 casos y ningún muerto, según las cifras oficiales. En comparación con Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y España, cuyas cifras de nuevos infectados se suman por mil cada día y los decesos de a cientos. Además, el fútbol allí no se ha detenido y se sigue jugando con público.

Hoy, la reunión de la UEFA será clave también para Sudamérica. Con la Copa América estipulada para el 12 de junio en Colombia y Argentina, que este domingo anunció el cierre de sus fronteras, la extensión del calendario europeo sería un problema mayúsculo. Si esto ocurre, los futbolistas latinos no podrían regresar a sus países para jugar con sus selecciones ya que tendrían compromisos con sus clubes. Por lo tanto, si la Eurocopa se posterga, la Conmebol se verá obligada a posponer también el certamen para 2021.