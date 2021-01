En una entrevista Neymar habló sobre la vez que pensó en dejar el fútbol

Compartir

Linkedin Print

A través de los años, el nombre de Neymar se fue haciendo cada vez más grande y conocido a nivel mundial. Desde que era un niño ya daba de qué hablar y hoy es uno de los referentes del fútbol junto a grandes estrellas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y otro selecto grupo de futbolistas que hacen la diferencia.

Sin embargo, cada protagonista vive su fama y su carrera de distinta forma. Incluso, en una entrevista íntima que dio el astro brasileño a la revista británica Gaffer, reveló que hubo un momento en el que pensó en retirarse de la élite por lo que opinaban los más críticos.

“Nunca perderé la pasión por el fútbol, pero he tenido momentos en los que quería dejar de jugar. Una vez llegué a preguntarme por qué debería seguir jugando si no les gusta”, se sinceró en una conversación que duró poco más de 30 minutos.

“Solía irme a casa exaltado y luego recordaba todo lo que había hecho para llegar hasta aquí. El amor que tengo por el fútbol y todas esas cosas me calmaron y me devolvieron a la realidad”, detalló antes de enumerar los hitos que marcaron su carrera.

“Tengo mucha suerte. Verdaderamente. He logrado muchas cosas en mi carrera que me hicieron a mí y a mi familia increíblemente felices. Debutar con el Santos FC, ganar el primer título con ellos, ganar la Copa Libertadores también fue muy importante. Unirme al Barcelona fue un sueño para mí desde niño, ganar la Champions, mi llegada a París. Estos momentos siempre serán especiales para mí”.

En cuanto a las presiones que puede tener a la hora de saltar al campo uno de los mejores futbolistas de la actualidad, Neymar reconoció que no influyen en su juego.

“No, nunca la he sentido. Al contrario, soy una persona que puede manejar fácilmente la presión; siendo el número 10 de la selección de Brasil, el número 10 en el PSG y solo siendo Neymar. Creo que me lo tomo bien pero al mismo tiempo conozco mi compromiso y estoy increíblemente agradecido de representar a equipos como el PSG y Brasil. Sé que cuando juego tengo que hacerlo de otra manera, tengo que dar el 100% porque eso es lo que todos esperan”.

El paulista, también es conocedor de lo que genera tanto dentro como fuera del campo: “Agradezco a Dios porque me han dado un gran carisma fuera del campo; me he convertido en un ídolo para muchos niños. Creo que eso me ha ayudado a parecer diferente y único. Me gusta vivir en paz. Sé que mi nombre genera atención, así que trato de usarlo de una manera que represente positividad tanto dentro como fuera del campo”.

Por otra parte, en tiempos donde la tecnología hizo que las personas puedan acercarse mucho a los protagonistas, Neymar consideró que las redes sociales: “Son un área donde muchas personas pueden venir y formar parte de tu vida, juzgándote, odiándote y envidiándote”.

“Por eso nunca me tomo en serio los comentarios de la gente. No me gusta leer cosas que no están bien, cosas que no son necesarias. Pero, hay personas a mi alrededor, mis amigos, familiares y compañeros de equipo, que terminan leyendo estos comentarios y se enojan. El mundo está muy sensible. Es muy fácil para las personas hablar de tu vida personal sin realmente conocerte. Pero mi verdadero yo, el verdadero Neymar, es bien conocido por mi familia, las personas que trabajan conmigo y mis amigos. ¡Me conocen! Estas son las opiniones que me importan”, sentenció.

Compartir

Linkedin Print