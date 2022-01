Encuentran asesinada de múltiples puñaladas a una joven y se investiga un femicidio

Compartir

Una joven de 21 años fue hallada este martes asesinada de múltiples puñaladas en la pensión donde vivía en el centro de la ciudad santafesina de Rosario y se investiga si se trató de un femicidio, informaron fuentes policiales y judiciales.

Se trata de Melani Juárez (21), cuyo cadáver fue encontrado en las primeras horas de este martes en una habitación pequeña de una pensión ubicada en la calle 9 de Julio al 500, del barrio Martin, en el centro rosarino.

Los familiares de la víctima apuntaron como sospechoso a un hombre que también residía en la misma pensión, pero que la dejó abruptamente el último domingo, en consonancia con la posible fecha de muerte de la joven.

La Unidad Fiscal de Homicidios que investiga el hecho no brindó detalles sobre esa persona y se limitó a informar que «hay medidas en curso y trabajo en conjunto con la Agencia de Investigación Criminal, tendientes a dilucidar la mecánica del hecho y dar con el o los agresores».

Alertada por familiares y amigos, la Policía llegó al lugar donde alquilaba la víctima, que vivía sola, y encontró el cuerpo que, a simple vista, presentaba entre 12 y 14 heridas de arma blanca.

El cadáver de Melani fue enviado al Instituto Médico Legal de Rosario por orden del fiscal de la causa, Ademar Bianchini, para que sea sometido a la autopsia de rigor.

Entre otros datos, el fiscal busca determinar la fecha de muerte de la joven, que según explicaron sus familiares era bailarina por vocación y trabajaba en una empresa de delivery.

Fuentes de la investigación explicaron que el ingreso al cuarto en el que residía desde hacía unos meses Melani no estaba forzado y que la víctima habría sido asesinada unas 36 horas antes del hallazgo del cadáver.

Según las primeras averiguaciones, Melani no contestaba las llamadas y no estaba activa en las redes sociales desde las últimas 48 horas, lo que alertó a sus familiares, quienes dieron aviso a la Policía.

Por su parte, una hermana de la víctima, que se identificó ante la prensa como Magalí, contó que la puerta de acceso al cuarto estaba cerrado con llave por dentro y las ventanas se encontraban abiertas y sin trabas.

«El televisor estaba encendido a todo volumen y el cuerpo de Melani se encontraba desnudo, todo ensangrentado, en el piso, con la cabeza apoyada sobre la cama», relató a la prensa Magalí, con la voz entrecortada por la conmoción, ya que fue testigo de la escena del crimen de su hermana.

Mientras que otro hermano de Melani, identificado como Agustín, se preguntó: «¿Cómo puede ser que nadie de la pensión haya visto ni oído nada?». En declaraciones a la prensa local, el hombre indicó que la Policía «no encontró el celular» de su hermana, quien hacía «unos seis meses que vivía en esa pensión». Además, reveló que en las averiguaciones que hizo por su cuenta y que luego contó a los pesquisas, «había un hombre que hasta el domingo último vivió en esa pensión». «Pagó por un mes, pero estuvo dos semanas y el domingo se fue», detalló.

Esa persona, apuntada por los familiares como posible sospechoso, le habría dado también un dato falso a una amiga de Melani, acerca de que se había ido de la pensión «con un chico».

Por la mecánica del hecho, en principio se investiga un femicidio cometido por una persona que conocida de la víctima.

De hecho, la autopsia del cuerpo de la víctima se realizará bajo el protocolo de investigación de femicidios, informó este martes el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Sobre la actividad que realizaba Melani, Agustín dijo que «hasta hace poco trabajaba en un local de ventas de telefonía celular», de donde la habían despedido.

«También trabajaba en cadetería para Rappi, tenía bicicleta y la mochila. A ella le gustaba bailar, era profesora de salsa y reggaetón», agregó el joven sobre la vocación de su hermana.

Además se investiga si la chica, que según relató su hermana sufría ataques de pánico, realizaba producciones y contenidos para personas adultas. Fuentes policiales habían deslizado en un primer momento que podría tratarse de una trabajadora sexual, lo cual fue descartado por los familiares de la víctima.

En tanto, el fiscal Bianchini ordenó una serie de medidas que apuntan a reconstruir los últimos días de la mujer. Con el asesinato de Melani ascienden a 13 los crímenes cometidos en lo que va de 2022 en el Departamento Rosario.

