Encuentro Regional del Notariado Novel se realizó en el Colegio de Escribanos

Con gran éxito se desarrolló recientemente el Encuentro Regional del Notariado Novel Región NEA, que congregó a más de cincuenta jóvenes profesionales, tanto de las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones como del resto del país.

Las disertaciones a cargo de destacados especialistas tuvieron lugar en la sede del Colegio de Escribanos, a modo de preparación de lo que será el 34° Encuentro Nacional del Notariado Novel que se realizará los días 16 y 17 de noviembre.

En el marco del tema 1 “El notario en la Constitución de Derechos reales”, la escribana Martha Linares (Mendoza) disertó sobre “Propiedades especiales”, en tanto que la directora del Registro de la Propiedad de Formosa, Graciela Sian se refirió a “La registración de los Derechos Reales”.

Seguidamente, se realizó un taller de ponencias a cargo de los escribanos entrerrianos Carlos Vega y Franco Walquiria. Finalmente, algunos puntos del tema 2 “Medio ambiente y protección animal y actuación notarial” fueron tratados por la escribana Mariana Uría (La Rioja).

Vale remarcar que el evento fue declarado de interés judicial por el Superior Tribunal de Justicia, a través de la la Resolución 373/23 firmada por el presidente del STJ, Marcos Bruno Quinteros, y los ministros Guillermo Horacio Alucín, Ariel Gustavo Coll, Eduardo Manuel Hang y Ricardo Alberto Cabrera.

A modo de balance, la presidente de la Comisión de Escribanos Novel de la provincia de Formosa, María José Ovejero calificó de “exitoso este nuevo encuentro, con el desafío que implica recibir y atender a tantos colegas, además de prever cada detalle organizativo”.

“En nombre la Comisión queremos agradecer el apoyo del Colegio de Escribanos, en la figura de su presidente David Cuño, como así también el acompañamiento de los disertantes y participantes, destacando además la colaboración de Laformed y Nutrifor con los presentes que nos brindaron para nuestros visitantes”, resaltó.

